2020 Yılında En Çok Kullanılan Emojiler Belli Oldu

Emojipedia, 2020 yılında en çok kullanılan emojiler ile ilgili istatistikleri paylaşarak insanların geçtiğimiz yıl kullanmaktan en çok keyif duyduğu emojilerin bir listesini yayımladı. Kullanıcıların emoji alışkanlıkları, yüz ifadelerinin simgelere dönüşmesi ile ortaya çıkan emojilerin nasıl internet kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

2020 Yılında En Çok Kullanılan Emojiler Neler Oldu?

Emojiler, yüz ifadelerinin yerini emojilere bırakması ile internet kullanıcılarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Emojilerin yaygınlaşmasından sonra insanların çoğu yazı yazmak veya yüz ifadelerini kullanmak yerine emojileri kullanmaya başladı. Sony Animations, emoji kültürünün ortaya çıkışından ve emojilerin popüler hale gelmesinden sonra “The Emoji Movie” (Emoji Filmi) isimli bir animasyon filmi bile yaptı.

2020 yılının popüler emojiler listesi, 2019 yılındaki popüler emojilere göre çok fazla değişiklik görmedi. Yeni tip koronavirüsle birlikte insanlar bu yıl daha çok sevgi göstermede etkili emojiler kullanmaya başladı. Geçen yılki listenin zirvesinde yer alan emoji bu yıl da yerini korumayı başardı. Bu yılın zirvesinde yer alan yüz emojisi “Laughing Face with Tears of Joy” (Sevinç Gözyaşları ile Gülen Yüz) oldu. Yüz emojilerinin ikinci sırasında ise Loudly Crying Face (Yüksek Sesle Ağlayan Yüz) yer aldı. Yüz emojilerinin popülerliğine göre sıralandığı listenin tamamı şu şekilde:

😂 Face with Tears of Joy

😭 Loudly Crying Face

🥺 Pleading Face

❤️ Red Heart

🤣 Rolling on the Floor Laughing

✨ Sparkles

😍 Smiling Face with Heart-Eyes

🙏 Folded Hands

🥰 Smiling Face with Hearts

😊 Smiling Face with Smiling Eyes

2020 yılında geçen yıla göre çok az kullanılan emojiler ise şunlar oldu:

🍫 Chocolate Bar (%0,029’dan %0,009’a düştü)

👐 Open Hands (%0,017’den %0,008’e düştü)

✈️ Airplane (%0,015’ten %0,008’e düştü)

🔵 Blue Circle (%0,014’ten %0,008’e düştü)

⚽ Soccer Ball (%0,033’ten %0,018’e düştü)

⚫ Black Circle %0,012’den %0,007’ye düştü)

📷 Camera (%0,023’ten %0,013’e düştü)

🔝 Top Arrow (0,008’den %0,005’e düştü)

⚾ Baseball (%0,009’dan %0,006’ya düştü)

🏀 Basketball (%0,010’dan %0,006’ya düştü)

2020 yılının en popüler emojileri ise şunlar oldu:

🥱 Yawning Face

🤏 Pinching Hand

🦦 Otter

🛒 Shopping Cart

🦠 Microbe

🐳 Spouting Whale

🤍 White Heart

🧍 Person Standing

🤎 Brown Heart

👁️ Eye

Siz 2020 yılında en çok hangi emojileri kullandınız? En çok kullandığınız emojileri yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.