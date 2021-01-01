Kullanıcılara Göre 2020’nin En İyi Steam Oyunları!

Kullanıcı incelemelerine göre 2020’nin en iyi Steam oyunları belli oldu. Steam250 web sitesinde kullanıcılar tarafından yapılan incelemeler göz önünde bulundurularak geçtiğimiz yılın en iyi 150 oyunu sıralandı. Paylaşılan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’nin En İyi Steam Oyunları Neler?

Geçtiğimiz yıl dijital oyun mağazası Steam üzerinden çok başarılı oyunlar çıkışını gerçekleştirdi. Bazı video oyunları kullanıcılar tarafından beğenilmedi, bazı video oyunları ise çok beğenildi. Peki, kullanıcı incelemelerine göre geçtiğimiz yılın en iyi video oyunları neler? Eğer bu soruyu merak ediyorsanız Steam250 web sitesinde kullanıcılara göre geçtiğimiz senenin en iyi 150 video oyunu listelendi.

Kullanıcı incelemeleri göz önünde bulundurularak oluşturulan 2020 yılının en iyi video oyunları listesinin ilk sırasında Hades yer aldı. 17 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Hades’in Steam sayfasında toplamda 99 bin 68 kullanıcı incelemesi bulunuyor. Hack and slash türündeki Hades’in bütün incelemelerin yüzde 98’i son derece olumlu. Supergiant Games tarafından geliştirilen video oyunu şu anda 32 TL fiyat etiketine sahip.

Listenin ikinci sırasında Wude Software tarafından geliştirilen Factorio bulunuyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında satışa sunulan Factorio’nun Steam sayfasında toplamda 84 bin 996 inceleme bulunuyor. Oyuncular tarafından çok beğenilen Factorio’nun bütün incelemelerinin yüzde 98’lik kısmı son derece olumlu. İnşaat ve yönetim simülasyonu türündeki oyun şu anda 50 TL fiyat etiketine sahip.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Kinetic Games tarafından geliştirilen Phasmophobia bulunuyor. Korku türündeki Phasmophobi’nin toplamda 163 bin 311 kullanıcı incelemesi bulunuyor. 4 oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan yapımın tüm incelemelerinin yüzde 97’si son derece olumlu. Listenin ilk 15’i şu şekilde:

Listenin tamamına Steam250 web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Paylaşılan liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.