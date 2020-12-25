2020’nin En Çok Satan 5G Akıllı Telefonları Açıklandı

2020 yılının bitmesine sayılı günler kala yayımlanan raporlar ile beraber yılın enleri belli olmaya devam ediyor. Yayımlanan bir rapor sayesinde 2020’nin en çok satan 5G akıllı telefonları belli oldu. Peki, bu yılın en çok satan 5G destekli telefonlar neler? Paylaşılan rapor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’nin En Çok Satan 5G Akıllı Telefonları Neler?

Counterpoint tarafından yapılan araştırmada Ocak – Ekim 2020 ayları arasında en çok satan 5G destekli telefonları belli oldu. Yayımlanan rapora göre 2020 yılına Apple firması tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro damga vurdu. Bu yıl gecikmeli olarak 23 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürülen iPhone 12, yalnızca iki hafta gibi bir sürede en çok satılan telefon olmayı başararak listenin ilk sırasında konumlandı.

Ocak – Ekim 2020 tarihleri arasında en çok satan 5G destekli akıllı telefonlar listesinin ikinci sırasında ise iPhone 12 serisinin diğer üyesi yer alıyor. Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan iPhone 12 Pro, özellikle kamera ve RAM ile ön plana çıkıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 6 GB RAM’e sahip olan cihazın ön kısımda ise 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise 2020 yılının ağustos ayında satışa sunulan Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G modeli yer alırken listenin dördüncü sırasında ise Huawei firması tarafından bu yılın nisan ayında piyasaya sürülen Nova 7 5G modeli bulunuyor. Counterpoint şirketi tarafından paylaşılan verilere göre bu yılın en çok satan 5G destekli telefonları listesinin tamamı şu şekilde:

1. iPhone 12

2. iPhone 12 Pro

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

4. Huawei Nova 7 5G

5. Huawei P40 5G

6. Oppo A72 5G

7. Huawei P40 Pro 5G

8. Samsung Galaxy Note 20 5G

9. Samsung Galaxy S20 Plus 5G

10. Oppo Reno 4 SE