WhatsApp 2021’den İtibaren Bu Telefonlarda Çalışmayacak

İnsanlarla iletişim halinde olmak için en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp 2021 planlarını dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarıyla paylaştı. Mesajlaşma uygulamasının destek sayfasında yer verilen bilgilere göre yeni yılla birlikte Android işletim sistemli ve iPhone işletim sistemli akıllı telefonlardan bazılarında söz konusu uygulama kullanılamamaya başlıyor. Peki, yeni yılla beraber WhatsApp Messenger tarafından desteklenmemeye başlanacak telefonlar neler?

WhatsApp 2021’den İtibaren Hangi Telefonlarda Çalışmayacak?

WhatsApp Messenger yıl içerisinde çeşitli özellikleri internet kullanıcıları ile buluşturmak için çok fazla çalışma gerçekleştirdi. Facebook tarafından satın alınan uygulamanın şu an 2 milyar kullanıcısı bulunuyor ve 2020 yılında en çok beklenen özelliklerin çoğuna sahip oldu. Bu beklenen ve nihayetinde uygulamaya getirilen özellikler içerisinde en çok dikkat çeken özellik ise karanlık mod veya diğer bilinen adı ile koyu mod özelliği oldu. Karanlık modun yanı sıra kaybolan mesajlar da bir hayli beğenilen bir özellik oldu.

Karanlık mod, anlık mesajlaşma uygulamasını özellikle geceleri kullanan kişilerin gözünü rahatsız etmemesi için parlaklığın tamamen kaldırılarak daha koyu renklerin uygulamaya hakim olduğu bir moddur. Kaybolan mesajlar ise kullanıcıların belirli bir süre boyunca görüntülenen mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir özelliktir. Kendiliğinden silinen mesajlar, alıcı kısmın yalnızca 7 gün içerisinde görüntüleme hakkının bulunduğu mesajlardan oluşuyor.

WhatsApp Messenger’ın web sürümünden çok iOS ve Android sürümü üzerinde durmasının bir nedeni var. Uygulamanın kullanıcıları söz konusu uygulamayı büyük bir çoğunlukla mobil üzerinden kullanıyor. Şirket, anlık mesajlaşma uygulamasının güncel özelliklerinden yararlanmak için iki sürümden herhangi birinin indirilmesinin yeterli olacağını ifade etmeye devam ediyor.

Facebook tarafından satın alınan uygulamanın destek sayfasında yapılan değişikliklere göre yeni yıla girmemizle beraber bazı akıllı telefonlara verilen destek sona erecek. Bu telefonlarda Messenger uygulamasının kullanılması artık mümkün olmaktan çıkacak. Şirketin sıkça sorulan sorular sayfasında yaptığı değişiklikte yeni yılla beraber uygulamanın yalnızca Android 4.0.3 sürümü ve daha üstü Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile iOS 9 ve daha üstü akıllı telefonları destekleyeceği duyuruldu.

Önümüzdeki yıl WhatsApp Messenger’a erişemeyecek akıllı telefonlar içerisinde HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr, ve Samsung Galaxy S2 yer alıyor. Buna ek olarak iPhone 4’e kadar olan iPhone telefonlarda da WhatsApp Messenger kullanılamayacak. iPhone 4’ten sonra piyasaya sürülen iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S ise işletim sistemini iOS 9’a yükselttikten sonra uygulamayı kullanabilecek.