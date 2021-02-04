2020 Türkiye Nüfusu TÜİK Tarafından Açıklandı

2020 Türkiye Nüfusu açıklaması TÜİK tarafından bugün itibarıyla yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, her yıl olduğu gibi ülkenin nüfusuna ve demografine dair detayları paylaştı. Toplam nüfusun yanı sıra kurum tarafından paylaşılan raporda çok ilginç istatistikler de yer aldı.

TÜİK'in açıkladığı raporda 31 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki yola göre Türkiye nüfusu 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu. Yabancı uyruklu kişilerden kastın ise ülkeye göçmen olarak gelmeyen, çalışma izni ya da buna benzer izinlerle ülkede bulunan kişileri kapsadığının altı çizildi.

2020 Türkiye Nüfusu Toplam Ne Kadar Oldu?

TÜİK, yaptığı açıklama ile Türkiye 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğunu ve çeşitli resmi yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişi sayısının ise 1.3 milyona çıktığını açıklamış oldu. Tüm bu rakamlara 5 milyon olduğu düşünülen sığınmacıları da eklememiz durumunda, Türkiye topraklarında yaşayan toplam kişiyi bulmuş olabiliriz: Kaba bir hesapla 2020 yılı içerisinde ülkemiz topraklarında yaşayan insan sayısının 90 milyona yaklaştığı dile getirilebilir.

TÜİK bu verilerle birlikte ilginç detaylara da değindi. Örneğin; Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü. Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

En Kalabalık Şehirler Hangileri?

Türkiye'nin en kalabalık şehirleri sıralaması tahmin edeceğiniz gibi değişmedi. 15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul, ülkenin en kalabalık yeri olmaya devam etti. Onun ardından 5 milyon ile Ankara, 4 milyon ile İzmir ve 3 milyon ile Bursa geldi.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

2020 En Az Nüfuslu İller

Açıklanan istatistikler arasında nüfus yoğunluğu en az olan iller de yer aldı. Listede sadece 81 bin kişinin yaşadığı Bayburt ilk sırada yer alıyordu. Bayburt sonrasında 83 bin nüfuslu Tunceli, 96 bin nüfuslu Ardahan, 141 bin nüfuslu Gümüşhane ve 142 bin nüfuslu Kilis geliyordu.

Türkiye'de 2020 nüfus yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti.

2020 Türkiye Nüfusu Çalışması Nasıl Yapıldı?

Eskiden nüfus sayımları için sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve görevli memurlar tek tek herkesi evlerinde sayarlardı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu uygulama internet ortamına taşındı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile birlikte vatandaşların sadece ikamet adreslerini bildirmelerinin yeterli olacağı bir altyapı hazırlandı. Bu yeni sistem sayesinde nüfus memurlarının tek tek ev gezmesine gerek kalmadan, nüfus işlemleri takip edileblir. TÜİK ise çalışmanın detaylarını aşağıdaki gibi açıkladı.

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen ADNKS'den alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2020 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları kullanılmıştır.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir.