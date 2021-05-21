2021'in En Çok Satan Akıllı Telefonları Açıklandı

2021'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinde en fazla satan akıllı telefonlar listesinin ilk dört sırasında iPhone modellerinin yer alması oldukça dikkat çekti. En çok satılan telefonlara dair tüm ayrıntılar haberimizde.

2021'in En Çok Satan Akıllı Telefonları Neler?

iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 11 Redmi 9A Redmi 9 Samsung Galaxy A12 Redmi Note 9 Samsung Galaxy A21S Samsung Galaxy A31

Bazı telefonlar yüksek satış rakamlarına ulaşarak büyük bir başarının altına imza atarken bazı telefonlar ise beklentileri karşılayamadı. Peki, 2021 yılının ilk çeyreğinde en fazla satan telefonlar neler? Analiz şirketi Counterpoint tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen sorunun cevabını gözler önüne serdi.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulan iPhone 12 yer aldı. İkinci sırada serinin diğer üyesi olan iPhone 12 Pro Max yer alırken üçüncü sırada ise iPhone 12 Pro modeli konumlandı.

2021'in En Çok Kazanan Akıllı Telefonları Listesi

iPhone 12 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 11 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G iPhone 12 Mini Samsung Galaxy S21 5G Huawei Mate 40 Pro Samsung Galaxy S21 Plus 5G iPhone SE 2020

En çok kazanan telefon modelleri listesine baktığımızda ilk sırada iPhone 12 Pro Max'in yer aldığını görüyoruz. Cihaz her ne kadar iPhone 12'den az satsa da üreticisine daha fazla para kazandırmayı başardı.

Counterpoint şirketi tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında iPhone 12 modeli bulunuyor. Üçüncü sırada iPhone 12 Pro modeli konumlanırken dördüncü sırada ise 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 11 yer aldı.

Beşinci sırada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G modeli yer alırken altıncı sırada ise iPhone 12 Mini bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda düşük satış miktarı gerekçesi ile iPhone 12 Mini üretiminin düşürüldüğü iddia edilmişti.