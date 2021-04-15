2021'de En İyi Dijital Yayın Platformu Nedir?

2021 yılının en iyi dijital yayın platformu mevcut seçenekler içerisinden hangisi? İnternet kullanıcılarının en çok beğendiği dijital yayın servisi hangisi ve kullanıcıların o yayın hizmetini kullanmasının sebebi ne? Yeni bir araştırma, dünyanın çevrim içi yayın hizmetlerine ilişkin düşüncelerine ışık tutuyor.

2021'in En İyi Dijital Yayın Platformu Netflix Oldu

Netflix, birkaç sene öncesine kadar dijital yayıncılık endüstrisinde tonla rakibi olmasına rağmen bu tür hizmetleri kullanan hemen hemen her internet kullanıcısının ilk tercihi olarak biliniyordu ancak 2021'e geldiğimizde Netflix'in önüne çok sayıda rakip platform çıktı.

Yayın hizmetlerine olan talepte özellikle tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs ile önemli bir artış meydana geldi. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki internet kullanıcıları karantinada sıkılmamak, eğlenceli vakit geçirmek ve benzeri amaçlarla dijital yayın servislerindeki içeriklere yöneldi.

Yıl 2021 ve Netflix'in artık eskisinden daha güçlü rakipleri var. Örneğin Disney+ ortaya çıktığında Star Wars ve Marvel içerikleri ile dünyanın kalbini kazandı. HBO Max, vizyona girdiğinde büyük gişe rekoru kıran filmleri yayımlıyor ve Peacock ise The Office'in izlenebileceği tek yer oldu.

Önümüzdeki yıllarda sayısız rakip hizmetten birinin sektörün öncü ismi Netflix'in yerine geçmesi mümkün olabilir ancak çoğu insan, Netflix'in en iyi orijinal içeriklere sahip olduğu düşüncesinden vazgeçene kadar bunun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

Variety tarafından paylaşılan bilgilere göre Morgan Stanley'in yaptığı ankete yanıt verenlerin %39'u, Netflix'in en iyi orijinal içeriklere olduğunu düşündüğünü belirtti. Orijinal içerik açısından en iyi ikinci yayın platformu %12 oranla Amazon Prime, Disney+ ve Hulu %7 oranla sırası ile üçüncü ve dördüncü ve HBO Max ise %6 ile beşinci oldu.

Netflix, çoğu insanın orijinal içerik açısından birincil tercihi olmasının yanı sıra en popüler yayın hizmeti olarak kupanın sahibi oldu. Katılımcıların %58'i Netflix kullandığını söyledi. %45'i Amazon Prime kullanırken %31'i Disney+, %20'si HBO Max'e abone olduğunu ifade etti.

Siz bu anketle ilgili neler düşünüyorsunuz? Size göre mevcut seçeneklerden hangisi en iyi dijital yayın platformu? Görüşlerinizi hemen aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.

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