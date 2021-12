2021'in En İyi Dizi ve Filmleri Belli Oldu

2021'in en iyi dizi ve filmleri Amerikan Film Enstitüsü (AFI) tarafından seçildi. Amerikan Film Enstitüsü'nün etkinliği kapsamında 10 adet TV dizisi, 10 adet film ve ayrıca 3 adet özel yapıma yer verildi. Peki ya bu yılın en iyi projeleri neydi?

Hem stüdyo filmlerini hem de bağımsız filmleri kucaklayan Amerikan Film Enstitüsü (AFI), yılın en iyi 10 filmi ve en iyi 10 TV şovu seçimlerini açıkladı.

Organizasyon her yıl hem büyük hem de küçük projeler için 10 giriş ve bir dizi özel onur ödülü dağıtıyor. Seçilen 10 film ve 10 TV şovunun her biri hareketli görüntü sanatında bu yılın en önemli başarılarının kültürel ve sanatsal açıdan temsilcisi olarak kabul ediliyor.

2021 yılı için en iyi dizi ve filmler

Bu yılın ödülleri arasında TV filmleri tarafında Emmy ödüllü Ted Lasso,Succession, Dune, The Power of the Dog ve Steven Spielberg'in West Side Story ön plana çıktı.

Ayrıca çalışmaları enstitünün Amerikan film ve TV kriterlerinin dışında kalan Belfast, Squid Game ve Summer of Soul ise AFI Özel Ödülleri'ne layık görüldü.

Ödül sahipleri, 7 Ocak 2022'de Beverly Hills'deki Four Seasons Hotel'de özel bir etkinlikle kutlanacak.

AFI Başkanı ve CEO'su Bob Gazzale yaptığı açıklamada, "AFI, 2021'in en seçkin ekran hikayelerine ve onları büyük ve küçük ekranlara getirmek için iş birliği içinde çalışanlara uygun bir ışık tutmaktan onur duyuyor." dedi.

Bir jüri süreci tarafından seçilen AFI Ödülleri, kamera önündeki ve arkasındakileri tanıyarak yaratıcı ekipleri bir bütün olarak onurlandırıyor.

AFI Yılın Filmleri

Coda Don’t Look Up Dune King Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog Tick Tick Boom The Tragedy of Macbeth West Side Story

AFI Yılın TV Dizileri

Hacks Maid Mare of Easttown Reservation Dogs Schimgadoon! Succession Ted Lasso The Underground Railroad WandaVision The White Lotus

AFI Özel Ödülleri

Belfast Squid Game Summer of Soul

Peki ya size göre 2021 yılının en iyi TV dizisi ve filmi hangisiydi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.