2021 Milli Piyango Sonuçları: Milli Piyango Bilet Sorgulama

2021 Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? 2020 yılı acısı ile tatlısı ile geride kaldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı özel çekilişi bu yıl da gerçekleşti. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi numaralı bilet yada biletlere çıktığı belli oldu. 2021 Milli Piyango sonuçları duyuruldu.

Haberimiz içerisinde şu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz:

2021 Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango bileti alan vatandaşlar sonuçları merak etmekteydi. 2021 Milli Piyango büyük ikramiye numaraları belli oldu. 100 milyon TL'nin hangi numaralı biletlere isabet ettiği merak edilmekteydi. Canlı yayında çekiliş gerçekleşti ve sonuçlar şu şekilde:

2021 Milli Piyango Büyük İkramiye Numaraları

9-8-8-4-7-5-7

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye Manisa, Akhisar'a çıktı.

2021 Milli Piyango Amorti Numaraları

0 ve 5

Amorti biletin son rakamına göre biletin bedeli kadar verilen bir ikramiyedir. Yukarıda yer alan rakamlardan bir tanesi biletinizin son rakamı ile aynı ise biletinizin değeri kadar ikramiye sahip olabilirsiniz. Amorti ikramiyesi almaya hak kazandıysanız en yakın bilet satış noktasına giderek ikramiyeyi alabilirsiniz.

2021 Milli Piyango Bilet Sorgulama

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilirsiniz ve tek tık ile bilet sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Açılan ekrandan sizlere bilet numaranızı girmeniz istenecek. Bilet numaralarını girdikten sonra sorgula butonuna bastığınızda sorgulama işlemi sistem tarafından yapılacak ve biletinize ikramiye isabet edip etmediği ekranda çıkacak.

İnternet sitesine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tamindir.com olarak yeni yılın başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk getirmesi dileği ile yeni yılınızı kutluyoruz!

Sizlere Realme 6i ve Xiaomi Redmi Note 7 modeli iki adet akıllı telefonu hediye ediyoruz. Katılım şartları ve detayları videoda bulabilirsiniz. Kanalımıza destek olarak bu tarz hediyelerin çoğalmasını sağlayabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.