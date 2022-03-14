Milli Piyango Uygulaması (APK)

Milli Piyango Şans Oyunları (APK) uygulaması ile çevrim içi şans oyunları oynayın.

Ömer Dursun - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Milli Piyango ve Şans Oyunları tarafından yayınlanan resmi Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ile birlikte Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları tek bir uygulamada yer alıyor. Tümü ile yenilenen Milli Piyango Android uygulaması ile birlikte Milli Piyango biletleri satın alabilir, Sayısal Loto ve Süper Loto oynayabilir ya da Kazı Kazan oyununu deneyimleyebilirsiniz. Milli Piyango'nun resmi uygulaması olarak yayınlanan bu uygulama sayesinde sonuçlara ve detaylara daha hızlı ulaşabileceksiniz. Çevrimiçi şans oyunları oynayabileceğiniz uygulama oldukça basit bir kullanıma sahip.

Milli Piyango Uygulaması İndir

Resmi şans oyunları uygulaması ile birlikte kullanıcılar bu dört şans oyununu oynayabiliyor ve Milli Piyango bilet sorgulama, Sayısal Loto sonuçları ve Süper Loto sonuçları sorgulaması yapabiliyor. Bunun haricinde fiziksel olarak satın aldığınız ya da oynadığınız şans oyunlarını da QR Kod ile okutarak kontrol edebiliyorsunuz.

Milli Piyango Şans Oyunları (APK) Özellikleri

Peki Milli Piyango Android uygulaması ile neler yapabiliyorsunuz?

- Milli Piyango bileti satın alabilir, çevrim içi ya da fiziki olarak satın aldığınız biletlerin sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

- Sayısal Loto oynayabilir ve çevrim içi ya da fiziki olarak oynadığınız lotonun sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

- Süper Loto oynayabilir ve çevrim içi ya da fiziki olarak oynadığınız lotonun sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

- On beşten fazla Kazı Kazan oyununu deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca Milli Piyango hesabınıza para yatırmak eskisinden çok daha kolay. Çalıştığınız bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılığı, ATM noktaları ve çağrı merkezi kanallarından Milli Piyango hesabına para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun anlaşmalı olduğu bankalarda 7 / 24 para yatırma ve para çekme imkanı bulunuyorken anlaşmalı olmayan bankalarda mesai saatleri içerisinde para yatırma ve para çekme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango uygulaması kullanıcıların fikirlerine ve geri bildirimlerine değer veriyor. Uygulama içerisinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular alanından merak ettiğiniz pek çok sorunun yanıtına ulaşabilir, daha fazlasına ihtiyaç duymanız halinde uygulama içerisinde yer alan formlardan isteklerinizi, sorularınızı ya da önerilerinizi paylaşabilirsiniz.