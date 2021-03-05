2021 Sıcaklık Haritası Yayımlandı: Tehlike Kapıda!

2021 sıcaklık haritası paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan harita, küresel iklim değişiklikliğini etkilerini arttırdığını gözler önüne serdi. MGM Tarafından paylaşılan sıcaklık ve yağış ölçüm raporlarına ilişkin detaylar haberimizde.

2021 Sıcaklık Haritası Endişe Veriyor

MGM'nin paylaştığı rapora göre uzun yıllardan beri şubat ayı ortalama sıcaklığı 3.4 derece iken 2021 yılının şubat ayı 6.2 derece olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl şubat ayı sıcaklığının 4.9 derece olduğu belirtilmişti. Aylık ortalama sıcaklık tablosuna göre 1981- 2010 yıllar ortalaması ocak ayında 2.7 derece iken 2020'de 3.3 derece ölçüldü. 2021 Ocak ayında ise 5.4 derece olmuştu.

2021 yılının şubat ayında ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu bölgesi geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normallerinde seyretti. Ortalama sıcaklık, diğer bölgelerde ise mevsim normallerin üzerindeydi.

Yayımlanan rapora göre şubat ayında en düşük sıcaklık eksi 27.9 dereceyle Erzurum'da yaşanırken, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de ölçüldü. Geçtiğimiz ay ekstrem sıcaklık yaşanan konumlar: Dalaman 26.6, Anamur 23.9, Cide 25.3, Oltu 21.5, Şebinkarahisar 25.6, Hınıs 10 derece. 2021 sıcaklık haritası verilerine göre bölgesel hava sıcaklıkları şu şekilde:

Marmara 'da uzun yıllar ortalama sıcaklık 5.4 derece iken, bu yıl 7.7 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık 26.2 derece ile Şile ilçesinde ölçüldü.

'da uzun yıllar ortalama sıcaklık 5.4 derece iken, bu yıl 7.7 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık 26.2 derece ile Şile ilçesinde ölçüldü. Ege bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklık 6.7 derece iken, 2021'de 9.2 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık 24.3 derece Milas ilçesinde ölçüldü.

bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklık 6.7 derece iken, 2021'de 9.2 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık 24.3 derece Milas ilçesinde ölçüldü. Akdeniz 'de uzun yıllar ortalama sıcaklık 8 dereceyken bu sene 10.6 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 26.6 dereceyle Dalaman'da yaşandı.

'de uzun yıllar ortalama sıcaklık 8 dereceyken bu sene 10.6 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 26.6 dereceyle Dalaman'da yaşandı. İç Anadolu 'da uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 0.1 derece iken, bu yıl 2.6 dereceye yükseldi. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 21.2 dereceyle Karaman şehrinde yaşandı.

'da uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 0.1 derece iken, bu yıl 2.6 dereceye yükseldi. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 21.2 dereceyle Karaman şehrinde yaşandı. Karadeniz bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklık 3.3 dereceyken bu sene 5.8 dereceye çıktı. Bölgedeki en yüksek sıcaklık değeri ise 27 derece ile Rize'de ölçüldü.

bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklık 3.3 dereceyken bu sene 5.8 dereceye çıktı. Bölgedeki en yüksek sıcaklık değeri ise 27 derece ile Rize'de ölçüldü. Doğu Anadolu 'da uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri eksi 3.5 derece iken, bu yıl 0.4 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 17.4 dereceyle Malatya kentinde yaşandı.

'da uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri eksi 3.5 derece iken, bu yıl 0.4 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık ise 17.4 dereceyle Malatya kentinde yaşandı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 5.5 dereceyken 2021'de 8.9 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık 24.7 derece Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü.

Şubat Ayında En Az ve En fazla Yağış Olan Şehirler

2021 yılının şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla daha az yağmur yağdı. Geçtiğimiz ay yağış miktarı 32.9 mm ölçülürken, 1981 - 2010 (normali) yılları arasında 61.8 mm ve 2020 yılının şubat ayında 76.9 mm ölçülmüştü. Yağışlarda 1981 - 2010 tarihlerine kıyasla %47, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %57 oranıdna azalma yaşandı.

Geçtiğimiz ay yağışlarda en fazla artışın yaşandığı kent %46 ile Kırlareli, en fazla azalmanın yaşandığı il ise %82 oran ile Deniz oldu. En az yağışın olduğu iller, 9 mm ile Eskişehir, Kırşehir ve Nevşehir iken, en fazla yağışın olduğu kent ise 101 mm ile Rize oldu.