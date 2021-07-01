2021'de En Çok Girilen Siteler Açıklandı

2021'de en çok girilen siteler belli oldu. Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çok sayıda insan vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçirdi. Peki, bu yıl en fazla ziyaret edilen internet siteleri neler? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2021'de En Çok Girilen Siteler Neler?

Google.com – 90,89 milyar YouTube.com – 34,64 milyar Facebook.com – 22,38 milyar Twitter.com – 6,75 milyar Instagram.com – 6,21 milyar Wikipedia.org – 5,87 milyar Baidu.com – 5,75 milyar Yandex.ru – 3,69 milyar Yahoo.com – 3,63 milyar Xvideos.com – 3,33 milyar

Bu yıl COVID-19 salgını nedeni ile insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçirdi. Bununla birlikte internet kullanımı ciddi oranda arttı. Peki, bu yıl en fazla girilen internet siteleri neler? Similarweb tarafından paylaşılan bilgilere göre 2021 yılında dünya çapında en fazla ziyaret edilen site Google.com oldu. Google'ın bu süre zarfında aylık ziyaretçi sayısının 90,89 milyar olduğu açıklandı.

En fazla ziyaret edilen web siteleri listesinin ikinci sırasında YouTube.com yer aldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube'un aylık ziyaretçi sayısı 34,64 milyara ulaştı. Üçüncü sırada 22,38 milyar aylık ziyaretçi sayısı ile Facebook.com yer aldı.

Paylaşılan listeye baktığımızda dördüncü sırada popüler sosyal medya platformu Twitter'ın yer aldığını görüyoruz. 2021 yılında Twitter.com'un aylık ziyaretçi sayısı 6,75 milyara ulaştı. Beşinci sırada ise görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram yer aldı. Instagram'ın aylık ziyaretçi sayısı 6,21 milyar olarak açıklandı.

Listenin altıncı sırasında 5,87 milyar aylık ziyaretçi sayısı ile Wikipedia konumlanırken yedinci sırada ise 5,75 milyar aylık ziyaretçi sayısı ile Çin merkezli arama motoru Baidu.com yer aldı. Sekizinci sırada Yandex.ru bulunuyor. Yandex.ru isimli web sitenin aylık ziyaretçi sayısı 3,63 milyara ulaştı.

Similarweb tarafından yayımlanan listeye baktığımızda dünyanın en büyük arama motoru olan Google.com'un diğer YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia gibi web sitelerine büyük bir fark attığını görüyoruz.

2021 yılında en fazla ziyaret edilen internet siteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.