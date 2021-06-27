KVKK, İnternet Çerezleri Düzenlemesi Yapmayı Planlıyor!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, internet çerezleri düzenlemesi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bilir, çerezlere ilişkin birtakım kuralların getirileceğini duyurdu.

İnternet Çerezleri Düzenlemesi Geliyor

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan KVKK Başkanı Faruk Bilir, çerez kullanımına ilişkin bazı kuralların geleceğini açıkladı. Bilir, geçtiğimiz hafta çerezlere dair bir çalışma yaptıklarını ve bunları yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Bilir, "Çerezler dediğimiz teknik bir olay var. Yani, adeta girdiğimiz siteler bizimle ilgili veri topluyor ama bu kanunda düzenlenmemiş bir konu" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Biz, Kurul olarak, bir çerez raporu yayınlamak zorundayız. Bunu kimse bizden istemedi veya vatandaşımız da talep etmedi ancak Türkiye’de çerez dolayısıyla kişisel veri işleyen uygulamalar, internet siteleriyle ilgili birtakım kurallar öngörmekteyiz."

İnternet Çerezleri Nedir, Zararlı mı?

Çerez (cookie), bir web sitesinden bilgisayarınıza aktarılan önemli bir dosyadır. Bu dosyanın içinde oturum bilgileriniz gibi önemli veriler bulunmaktadır. Örneğin, herhangi bir web sitesinde kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza giriş yaparken "Beni Hatırla" benzeri bir seçeneği işaretlediğiniz zaman gelecekte hesabınıza şifre kullanmadan erişebilmeniz çerezler vasıtası ile gerçekleşmektedir.

Çerezler (cookies), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde web sitesinin neler yaptığınızı adım adım takip edebilmesi için çok önemlidir. Çerezler, çoğu modern web sitesi için büyük rol oynamaktadır. Çerezler çoğu zaman kullanıcı bilgilerini hatırlama gibi faydalı amaçlar için kullanılmaktadır ancak bazı kötü niyetli web siteleri hakkınızda veri toplamak için de çerezleri kullanabilmektedir. Çerezlerin kullanılması ile hakkınızda veri toplanmasının temel amacı, reklamverenlere daha kaliteli bir reklam kampanyası imkânı verebilmektir.

Çerezler kullanıcıların ürünler, hizmetler ve site ögeleri ile nasıl etkileşime girdiğini izlemeye yardımcı olduğundan ötürü büyük şirketler için çok önemlidir. Çerezler, büyük şirketlerin kullanıcılar hakkında önemli bilgilerin toplanmasında çok etkilidir. Kullanıcıların bu önemli bilgilerinin elde edilmesi, kullanıcılara ürünleri nasıl satabileceklerini öğrenmek isteyen şirketler için çok faydalıdır.

Çerezlerin kullanıcıların açısından bir diğer zararı ise kullanıcıların özel verilerine erişebilmek için bilgisayarlarına çeşitli virüslerin yerleştirmelerinin mümkün olmasıdır. Bu tür durumlara karşı bir önlem almak istiyorsanız tarayıcınızı gizli modda kullanabilir ya da tarayıcınızda belirli aralıklarla çerezleri temizleyebilirsiniz. Tarayıcınızda çerezleri temizlemek için CTRL + SHIFT + DELETE kısayolunu kullanarak tarayıcı geçmişini silme sayfasını açabilir ve buradan çerezlerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.