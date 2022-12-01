2022'nin En İyi Google Play Store Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

2022 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve pek çok yıl sonu listeleri yayınlanmaya başladı. Bu kapsamda Google da 2022'nin en iyi Google Play Store uygulama ve oyunlarının belirlendiği listeyi yayınladı.

Her yıl yayınladığı listeye Google bu yıl bazı yeni kategoriler ekliyor. Chromebook modellerini de kapsayan yeni kategorilerle birlikte 2022 yılının en iyi uygulama ve oyunları kullanıcılara sunuldu.

Ödüllerin en büyükleri dört farklı ödülden oluşuyor. Google'ın seçimiyle yılın en iyi uygulaması Dream by WOMBO olurken, en iyi oyun ise Apex Legends Mobile oldu. Kullanıcı seçimlerinde ise en iyi uygulama ödülü BeReal'e giderken, en iyi oyun ödülü ise yine Apex Legends Mobile'a gitti.

2022 En İyi Google Play Store Uygulamaları

Eğlence: PetStar

PetStar Kişisel Gelişim: Breathwrk

Breathwrk Problem Çözme: Plant Parent

Plant Parent İşlevsellik: Recover Athletics

Recover Athletics Sağlık: The STIGMA App

The STIGMA App Akıllı Saat: Todoist

Todoist Tablet: Pocket

Pocket Chromebook: BandLab

2022 En İyi Google Play Store Oyunları