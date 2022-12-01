2022'nin En İyi Google Play Store Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı
2022 yılının sonlarına doğru girerken mağazaların en iyi listeleri yayınlanmaya başladı. İşte Google Play Store'un en iyi uygulama ve oyunları!
2022 yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve pek çok yıl sonu listeleri yayınlanmaya başladı. Bu kapsamda Google da 2022'nin en iyi Google Play Store uygulama ve oyunlarının belirlendiği listeyi yayınladı.
Her yıl yayınladığı listeye Google bu yıl bazı yeni kategoriler ekliyor. Chromebook modellerini de kapsayan yeni kategorilerle birlikte 2022 yılının en iyi uygulama ve oyunları kullanıcılara sunuldu.
Ödüllerin en büyükleri dört farklı ödülden oluşuyor. Google'ın seçimiyle yılın en iyi uygulaması Dream by WOMBO olurken, en iyi oyun ise Apex Legends Mobile oldu. Kullanıcı seçimlerinde ise en iyi uygulama ödülü BeReal'e giderken, en iyi oyun ödülü ise yine Apex Legends Mobile'a gitti.
2022 En İyi Google Play Store Uygulamaları
- Eğlence: PetStar
- Kişisel Gelişim: Breathwrk
- Problem Çözme: Plant Parent
- İşlevsellik: Recover Athletics
- Sağlık: The STIGMA App
- Akıllı Saat: Todoist
- Tablet: Pocket
- Chromebook: BandLab
2022 En İyi Google Play Store Oyunları
- Çok Oyunculu: Dislyte
- Spontane: Angry Birds Journey
- Bağımsız: Dicey Dungeons
- Hikâye: Papers, Please
- Dikkat: Genshin Impact
- Tablet: Tower of Fantasy
- Chromebook: Roblox
2022'nin En Çok İndirilen Uygulaması Belli Oldu
Datai.ai'nin verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobilde kullanıcılar rekor sayıda uygulamayı cihazlarına indirdi.
YORUMLAR