2022'nin Son Ay Tutulması Gerçekleşti: İşte Çarpıcı Görüntüler!

Geçtiğimiz günün erken saatlerinde Dünya, 2022'nin son Ay tutulmasını yaşadı. Kanlı ay olarak da bahsi geçen tutulma, astrofotograf Andrew McCarthy tarafından çarpıcı bir dizi fotoğrafla yakalandı. Güneş'in görüntülerini de yakalayan McCarthy, sosyal medyada paylaştığı görkemli görüntülere bir yenisini daha eklendi.

İki teleskoptan alınan görüntüler kullanılarak oluşturulan görüntü, McCarthy'nin web sitesinde de mevcut. Teleskoplardan biri Ay yüzeyinin daha karmaşık ayrıntılarını yakalamak için kullanılırken, diğeri Dünya'nın gölgesinin Ay gövdesine vurduğu tonları ve renkleri yakalamak için kullanıldı.

My finished shot from this morning's total lunar eclipse. This image was captured by using two telescopes, one to capture intricate detail on the lunar surface, and one to capture the rich tones cast by Earth's shadow across the disc. Go ahead, zoom in on it! pic.twitter.com/XpXcqihiId — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 8, 2022

Ay Tutulması Yine Benzersiz Görüntülere Sahne Oldu

Bunun gibi Ay tutulmaları, Dünya, Ay ile Güneş arasından geçtiğinde meydana geliyor ve böylece Ay'ın üzerine güzel bir manzara yaratan bir gölge düşüyor ancak bu son tutulma, 2022'nin son Ay tutulması, yani bir başkasını görmeden önce en az birkaç ay daha beklememiz gerekecek. Neyse ki McCarthy'nin yayınladığı fotoğraflar bize bu olayları tekrar gözden geçirmemiz için bir imkân tanıyor.

McCarthy'nin 2022'deki son Ay tutulmasını yakalamasıyla ilgili daha da etkileyici olan şey, yakalamayı başardığı aşırı ayrıntı. Kelimenin tam anlamıyla fotoğrafı yakınlaştırabilir ve Ay'ın yüzeyinde, sanki tam o anda ve orada bir teleskopla bakıyormuşsunuz gibi çılgın sayıdaki detayı görebilirsiniz.

Tutulmanın diğer görüntüleri de Twitter'da ve diğer sosyal medyalarda yayınlandı, bu nedenle ilk gerçekleştiğinde tutulmayı kaçırmış olsanız bile, 2022'nin son Ay tutulmasının tadını çıkarmanın birçok yolu var.