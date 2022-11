2022'nin Son Ay Tutulması Gerçekleşti: İşte Çarpıcı Görüntüler!

Geçtiğimiz günün erken saatlerinde Dünya, 2022'nin son Ay tutulmasını yaşadı. Kanlı ay olarak da bahsi geçen tutulma, astrofotograf Andrew McCarthy tarafından çarpıcı bir dizi fotoğrafla yakalandı. Güneş'in görüntülerini de yakalayan McCarthy, sosyal medyada paylaştığı görkemli görüntülere bir yenisini daha eklendi.

İki teleskoptan alınan görüntüler kullanılarak oluşturulan görüntü, McCarthy'nin web sitesinde de mevcut. Teleskoplardan biri Ay yüzeyinin daha karmaşık ayrıntılarını yakalamak için kullanılırken, diğeri Dünya'nın gölgesinin Ay gövdesine vurduğu tonları ve renkleri yakalamak için kullanıldı.

My finished shot from this morning's total lunar eclipse. This image was captured by using two telescopes, one to capture intricate detail on the lunar surface, and one to capture the rich tones cast by Earth's shadow across the disc. Go ahead, zoom in on it! pic.twitter.com/XpXcqihiId