Apple ve Spotify Arasındaki Kavga Devam Ediyor: Hangi Taraf Haklı?

Daha önce de gündeme gelen Apple'ın App Store ile ilgili tutumu, AB kararına rağmen değişmemiş gibi duruyor. Şirket, Spotify'ın uygulama mağazasındaki yeni sürümünü sunmayı engelleyerek tüm tepkileri üzerine çekmeyi başardı.

Spotify, AB'deki kullanıcıları için Apple'ın ödeme sistemi haricindeki aboneliklere dair ne kadar ödeme yapacağını belirtmek için uygulama içi fiyatlandırma bilgilerini App Store'a eklemek istedi. Ancak bu talep, bir kez daha reddedildi.

"Apple continues to break European law,” and unfortunately that means we still can’t give EU consumers the information they need and the choices they deserve in our app. Here’s what we mean. pic.twitter.com/tkcXQkRqLy