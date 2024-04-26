Apple ve Spotify Arasındaki Kavga Devam Ediyor: Hangi Taraf Haklı?

Daha önce de gündeme gelen Apple'ın App Store ile ilgili tutumu, AB kararına rağmen değişmemiş gibi duruyor. Şirket, Spotify'ın uygulama mağazasındaki yeni sürümünü sunmayı engelleyerek tüm tepkileri üzerine çekmeyi başardı.

Spotify, AB'deki kullanıcıları için Apple'ın ödeme sistemi haricindeki aboneliklere dair ne kadar ödeme yapacağını belirtmek için uygulama içi fiyatlandırma bilgilerini App Store'a eklemek istedi. Ancak bu talep, bir kez daha reddedildi.

"Apple continues to break European law,” and unfortunately that means we still can’t give EU consumers the information they need and the choices they deserve in our app. Here’s what we mean. pic.twitter.com/tkcXQkRqLy — Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024

Spotify, Apple'a Tepki Göstermeye Devam Ediyor

Apple'ın böyle bir tutum izlemesinin temel sebebinin de Spotify'ın kazancından Apple'a komisyon ödemeyeceği olduğu ortaya çıktı. Şirketin, normalde uygulama mağazasındaki müzik akış uygulamalarının harici satın alma bağlantıları ve bilgilerini içermeye izin vermesi geriyor.

Ancak Apple ısrarla gerçekleşecek bu satın alımlardan komisyon almaya devam edeceğini söylüyor. Buna yönelik Apple sözcüsü Hannah Smith'in Spotify'a gönderdiği mesajda şunlar yazıyor:

"Bu yetki, uygulamanız harici bir bağlantı içermese bile gereklidir (veya harici bir bağlantı sunmanızı da gerektirmez). Ancak Müzik Akışı Hizmetleri Yetkisi'nin (EEA) şartlarını kabul edip incelemeye yeniden göndermenizin ardından 8.9.33 sürümünü onaylayacağız."

Apple, Spotify'ın geçtiğimiz ay sunduğu web sitesi bağlantısını içeren sürümünü de onaylamamış ve başvuruya herhangi bir dönüş yapmamıştı. Spotify sözcüsü Jeanne Moran da, bununla birlikte Apple'ın tutumuna yönelik The Verge'e konuştu.

"Apple, Apple'a yeni bir vergi ödemediğimiz sürece müşterilerimizle fiyatlarımız hakkında iletişim kurmaya çalıştığımız için güncellememizi reddederek Avrupa Komisyonu'nun kararına bir kez daha karşı çıktı. Tüketicilere ve geliştiricilere olan saygısızlıkları, yalnızca yasayı küçümsemeleriyle eşleşiyor."

Göründüğü üzere Apple, sert tutumuna ve alınan kararlara da karşı çıkmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde ne olur bilinmez ancak Apple'ın yeni bir dava ile karşı karşıya kalması da an meselesi.