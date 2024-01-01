2024’te Android 14 Alacak Samsung Cihazları Belli Oldu: İşte Tam Liste!
Türkiye'de 2024'te Android 14 güncellemesi alacak Samsung cihazları belli oldu! İşte detaylar!
Türkiye'de 2024 itibarıyla Android 14 güncellemesini alacak olan Samsung cihazları resmi olarak açıklandı.
Samsung'un Android 14 Güncellemesi Alacak Türkiye Cihazları Belli Oldu
Samsung'un Türkiye resmi sitesinden elde ettiğimiz bilgilere göre, bu güncellemeyi ilk alan telefonlar amiral gemisi modelleri Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra oldu. Ardından sırasıyla Android 14'e geçiş yapan diğer cihazlar şunlar:
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21 Plus 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy A24
- Galaxy A34 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy Tab S9 SE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy A54 5G
En son güncellemeyi alan cihazlar ise şunlar:
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy M23 5G
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold3 5G
Önümüzdeki haftalarda Android 14 güncellemesi alacak cihazlar şunlar olacak:
- Galaxy A33 5G
- Galaxy Z Flip3 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A52
- Galaxy A04
- Galaxy A04e
- Galaxy A14
- Galaxy A13
- Galaxy A04s
- Galaxy A23
- Galaxy M13
- Galaxy M34 5G
Android 14 güncellemesi alacak olan tablet modelleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
Samsung tarafından verilen sözler çerçevesinde, aşağıdaki telefon modellerine Android 14 güncellemesi gelmeyecek:
- Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
- Galaxy Tab S7/S7+
- Galaxy A51/A51 5G
- Galaxy A71/A71 5G
- Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G
Böylece 2021 ve sonrasında çıkan telefonlara dört ana güncelleme sözü veren Samsung, 2020 modellerini güncelleme dışında bırakmış oluyor.
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