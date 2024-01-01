2024’te Android 14 Alacak Samsung Cihazları Belli Oldu: İşte Tam Liste!

Türkiye'de 2024 itibarıyla Android 14 güncellemesini alacak olan Samsung cihazları resmi olarak açıklandı.

Samsung'un Android 14 Güncellemesi Alacak Türkiye Cihazları Belli Oldu

Samsung'un Türkiye resmi sitesinden elde ettiğimiz bilgilere göre, bu güncellemeyi ilk alan telefonlar amiral gemisi modelleri Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra oldu. Ardından sırasıyla Android 14'e geçiş yapan diğer cihazlar şunlar:

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 Plus 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy A24

Galaxy A34 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy Tab S9 SE

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy A54 5G

En son güncellemeyi alan cihazlar ise şunlar:

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Önümüzdeki haftalarda Android 14 güncellemesi alacak cihazlar şunlar olacak:

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A04

Galaxy A04e

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy A23

Galaxy M13

Galaxy M34 5G

Android 14 güncellemesi alacak olan tablet modelleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Samsung tarafından verilen sözler çerçevesinde, aşağıdaki telefon modellerine Android 14 güncellemesi gelmeyecek:

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G

Böylece 2021 ve sonrasında çıkan telefonlara dört ana güncelleme sözü veren Samsung, 2020 modellerini güncelleme dışında bırakmış oluyor.

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