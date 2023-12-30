Samsung Galaxy S24 Serisinde Yer Alacak Yapay Zeka Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un Galaxy S24 serisini 2024'ün başlarında duyurması bekleniyor ve yeni seri bir öncekilere kıyasla önemli bir kilometre taşı önemi görüyor.

Serideki üç telefonun teknik özellikleri hakkında bir süredir pek çok söylenti gördük ancak bu sefer telefonların özellikleri değil, sahip olacakları yapay zekâ özellikleri daha büyük önem taşıyor.

Samsung Galaxy S24 Serisinde Yer Alacak İki Önemli Yapay Zeka

Bugün ortaya çıkan bir sızıntı serinin yapay zekâ özelliklerine odaklanıyor ve serideki telefonların hangi yapay zekâ özellikleriyle geleceklerini ortaya koyuyor. Seride iki adet dikkat çeken yapay zekâ özelliği yer alacak. Bunlar:

Canlı Çeviri : Canlı Çeviri ile doğrudan Samsung Phone uygulamasının içinden yabancı dilleri anında konuşun.

: Canlı Çeviri ile doğrudan Samsung Phone uygulamasının içinden yabancı dilleri anında konuşun. Üretken Düzenleme: Nesneleri taşıyın veya kaldırın. Generative Edit ile boş alanları doldurun. Samsung hesabında oturum açma ve internet bağlantısı gerektirir.

Önceki sızıntılar, yapay zekâ destekli Canlı Çeviri'nin telefon görüşmeleri için bir özellik olacağını ve başlangıçta İngilizce ve İspanyolca, daha sonra Korece ve Japonca desteği alacağını öne sürmüştü.

Bu özelliğin Samsung kullanıcısı olmayan biriyle telefonda konuşurken bile kullanılabilir hâle geleceğini de dün sizlere aktarmıştık. Bu nedenle aramanın her iki ucunda da Galaxy S24'lerin olmasına gerek yok.

Üretken Düzenleme özelliğinin sızıntılarını da görmüştük. Buradaki yeni bilgi, aktif bir internet bağlantısı ve bir Samsung hesabı gerektirecek olması. Bu da Samsung'un işlem için bulutu kullanacağını ve cihaz üzerindeki yapay zekâya daha az güveneceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S24 Serisi Tüm Yapay Zeka Özellikleri

Galaxy S24 Ultra

Gece Yakınlaştırması : Galaxy S24 Ultra'da Gece Yakınlaştırması ile gecenizi aydınlatın. Daha yakından bakmak ister misiniz? Düşük ışıkta bile uzaktan yakınlaştırmak mümkün.

: Galaxy S24 Ultra'da Gece Yakınlaştırması ile gecenizi aydınlatın. Daha yakından bakmak ister misiniz? Düşük ışıkta bile uzaktan yakınlaştırmak mümkün. Yüksek Çözünürlük : Sektör lideri 200MP kamera ile hayatın en paylaşmaya değer anlarının her ayrıntısını doğal ve gerçek renklerle paylaşın.

: Sektör lideri 200MP kamera ile hayatın en paylaşmaya değer anlarının her ayrıntısını doğal ve gerçek renklerle paylaşın. Ekran Görüntüsü: Galaxy S24 Ultra ile yayınlarınızı ve oyunlarınızı uç noktalara taşıyın. İster izliyor, ister kazanıyor, hatta yazıyor olun, daha parlak, daha düz bir ekran size sevdiğiniz şeyi yapmak için daha fazla alan sağlar.

Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus

Gece Yakınlaştırması : Gecenizi ışığa dönüştürün. İnanılmaz düşük ışık çekimleri artık çok daha kolay.

: Gecenizi ışığa dönüştürün. İnanılmaz düşük ışık çekimleri artık çok daha kolay. Yüksek Çözünürlük : 50MP kamera ile hayatın en paylaşmaya değer anlarını doğal ve gerçek renklerle paylaşın.

: 50MP kamera ile hayatın en paylaşmaya değer anlarını doğal ve gerçek renklerle paylaşın. Ekran Görüntüsü: Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın daha büyük ve daha parlak ekranlarında her şeyi çarpıcı ayrıntılarla görün. Gözlerinizi kısmadan veya gölge aramadan dışarıdaki resimlerinize bakın. Eye Comfort Shield sayesinde ekranınız doğru parlaklıktayken yatmadan önce rahatlayın. Nerede olursanız olun, sevdiğiniz şeyleri net bir şekilde görün.

Şimdilik gelen sızıntılarda yer alan yapay zekâ özellikleri bu şekilde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.