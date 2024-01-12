JPMorgan Dolar/TL Tahminini Revize Etti: 2024 Sonunda Dolar Kaç TL Olacak?

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, geçtiğimiz yıl sonuna doğru yayınladığı Dolar/TL tahminini revize etti. Peki 2024 yılı sonunda dolar kaç TL olacak?

Pek çok ünlü stratejistin yer aldığı JPMorgan tarafından yayınlanan raporda güncel Dolar/TL tahminiyle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler TL için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı."

1 Dolar, 2024 Yılı Sonunda 36 TL Olabilir

Raporda belirtilenlere göre hükûmetin belirlediği politika hedefleri ve bu hedefleri uygulamak adına atılan adımlar cesaret verici fakat ekonominin stabilleşmesi için hedefler yeterli değil.

Rapor, yatırımcıların TL'ye yatırımlarını devam ettirebilmeleri için enflasyonun sürekli düşüşte olduğuna dair kanıtlara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

2024 sonuna kadar 1 doların 34 TL olacağını tahmin eden JPMorgan, bu raporla birtlikte tahminini 36 TL olarak revize etti. Raporun geri kalanında yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"TL'de son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor. Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkânı sunuyor."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 1 dolar 2024 yılı sonunda kaç TL olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.