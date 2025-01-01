Steam Oyuncularının Seçtiği 2024’ün En İyi Oyunları

Steam Ödülleri, milyonlarca PC oyuncusunun yılın favori oyunlarını seçtiği bir etkinlik. 2024 yılı için de en rahatlatıcı oyundan en iyi hikaye örgüsüne, en iyi müzikten en iyi oyuna kadar pek çok kategoride oyuncular tarafından seçilen oyunlar baş gösterdi.

Steam topluluğunun 2024 yılı için Yılın Oyunu ödülünü seçtiği oyun pek çok oyuncunun tahmin edebileceği bir yapımdı: Black Myth: Wukong

Oyunun Steam üzerindeki popülerliği ve etkileyici çıkışı, bu ödülü kazanmasını neredeyse garantilemişti. Ancak ödül için mücadele eden diğer yapımlar da bir o kadar güçlüydü. Finalistler arasında Balatro, Stalker 2: Heart of Chornobyl, Warhammer 40K: Space Marine 2 ve Helldivers 2 yer aldı.

2024 Steam Ödülleri

Bu yılın kategorileri ve kazananları şöyle:

Yılın Oyunu

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Balatro

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Warhammer 40K: Space Marine 2

Steam Deck'te En İyi Oyun

God of War: Ragnarok

Warhammer Rogue Trader

Balatro

Hades 2

Deep Rock Galactic Survivor

VR Yılın Oyunu

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Metro Awakening

Davigo

Blade & Sorcery

Maestro

En İyi Co-op

Sons of the Forest

Helldivers 2

Palworld

Satisfactory

Warhammer 40K: Space Marine 2

Üstün Görsel Stil Ödülü

Neva

Nine Sols

Silent Hill 2

Hades 2

Metaphor: ReFantazio

Yenilmekten Zevk Alınan Oyun

Ghost of Tsushima

The Finals

Black Myth: Wukong

Dragon Ball: Sparking Zero

Tekken 8

En İyi Devam Oyunu

Baldur's Gate 3

Dota 2

Elden Ring

No Man's Sky

Stardew Valley

En Yenilikçi Oynanış

Liar's Bar

Helldivers 2

Balatro

Satisfactory

Stalker 2: Heart of Chornobyl

En Rahatlatıcı Oyun

TCG Card Shop Simulator

Tiny Glade

House Flipper 2

Farming Simulator 25

Webfishing

En İyi Müzik Ödülü

Frostpunk 2

Fate Stay Night

Horizon Forbidden West

Silent Hill 2

Red Dead Redemption

Üstün Hikaye Ödülü