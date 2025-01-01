Steam Oyuncularının Seçtiği 2024’ün En İyi Oyunları
Bu sene de her sene olduğu gibi Steam Ödülleri sahiplerini buldu. 2024'e damga vuran oyunların yer aldığı listenin başındaki şaşırtmadı.
Steam Ödülleri, milyonlarca PC oyuncusunun yılın favori oyunlarını seçtiği bir etkinlik. 2024 yılı için de en rahatlatıcı oyundan en iyi hikaye örgüsüne, en iyi müzikten en iyi oyuna kadar pek çok kategoride oyuncular tarafından seçilen oyunlar baş gösterdi.
Steam topluluğunun 2024 yılı için Yılın Oyunu ödülünü seçtiği oyun pek çok oyuncunun tahmin edebileceği bir yapımdı: Black Myth: Wukong
Oyunun Steam üzerindeki popülerliği ve etkileyici çıkışı, bu ödülü kazanmasını neredeyse garantilemişti. Ancak ödül için mücadele eden diğer yapımlar da bir o kadar güçlüydü. Finalistler arasında Balatro, Stalker 2: Heart of Chornobyl, Warhammer 40K: Space Marine 2 ve Helldivers 2 yer aldı.
2024 Steam Ödülleri
Bu yılın kategorileri ve kazananları şöyle:
Yılın Oyunu
- Black Myth: Wukong
- Helldivers 2
- Balatro
- Stalker 2: Heart of Chornobyl
- Warhammer 40K: Space Marine 2
Steam Deck'te En İyi Oyun
- God of War: Ragnarok
- Warhammer Rogue Trader
- Balatro
- Hades 2
- Deep Rock Galactic Survivor
VR Yılın Oyunu
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
- Metro Awakening
- Davigo
- Blade & Sorcery
- Maestro
En İyi Co-op
- Sons of the Forest
- Helldivers 2
- Palworld
- Satisfactory
- Warhammer 40K: Space Marine 2
Üstün Görsel Stil Ödülü
- Neva
- Nine Sols
- Silent Hill 2
- Hades 2
- Metaphor: ReFantazio
Yenilmekten Zevk Alınan Oyun
- Ghost of Tsushima
- The Finals
- Black Myth: Wukong
- Dragon Ball: Sparking Zero
- Tekken 8
En İyi Devam Oyunu
- Baldur's Gate 3
- Dota 2
- Elden Ring
- No Man's Sky
- Stardew Valley
En Yenilikçi Oynanış
- Liar's Bar
- Helldivers 2
- Balatro
- Satisfactory
- Stalker 2: Heart of Chornobyl
En Rahatlatıcı Oyun
- TCG Card Shop Simulator
- Tiny Glade
- House Flipper 2
- Farming Simulator 25
- Webfishing
En İyi Müzik Ödülü
- Frostpunk 2
- Fate Stay Night
- Horizon Forbidden West
- Silent Hill 2
- Red Dead Redemption
Üstün Hikaye Ödülü
- Mouthwashing
- Ghost of Tsushima
- Black Myth: Wukong
- Final Fantasy 16
- Stalker 2: Heart of Chornobyl