OnePlus 16 Tanıtıldı! 16 GB RAM ve 200 MP Kamerası Var

OnePlus 16 tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz, oyunlarda 185Hz

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP (f/1.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.6)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 9000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Telefon 165Hz yenileme hızı sunuyor. Bu değer, oyunlarda 185Hz'ye kadar çıkabiliyor.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alıyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada söz konusu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler?

OnePlus 16'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.999 yuan (44.251 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.799 yuan (50.152 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.499 yuan (55.316 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.499 yuan (62.692 TL)

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.