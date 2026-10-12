Citroën 2CV Elektrikle Geri Dönüyor: Hedef Fiyat 15 Bin Euro

Citroën efsanevi modeli 2CV'yi elektrikli bir konseptle geri getirdi. Marka Paris Otomobil Fuarı öncesinde tanıttığı 2 CV Concept'in seri üretim modelini 2028'de yaklaşık 15 bin euro fiyatla satmayı hedefliyor. Carscoops'a göre üretim modeli dünya tanıtımını 2028 Paris Otomobil Fuarı'nda yapacak.

Yeni Citroën 2CV Nasıl Görünüyor?

Konsept dört kapılı küçük bir elektrikli hatchback. Yaklaşık 3,76 metre uzunluğa sahip otomobil, özgün 2CV'nin genel siluetini koruyor ama daha geniş ve güçlü bir duruş sergiliyor. Çamurlukların üzerine yerleştirilmiş yuvarlak farlar, kaburgalı motor kaputu ve tamamen açılabilen kanvas tavan klasik modeli hatırlatıyor. Otomobil 19 inç jantlar üzerinde duruyor.

Kabinde sade bir düzen var. Direksiyon kolonundaki küçük ekran, torpido boyunca uzanan geniş sürücü ekranı ve yolcu tarafındaki sökülebilir radyo-hoparlör modülü teknolojiyi taşıyor. Koltuklar sökülebiliyor; zemindeki taşınabilir sepet de orta konsol ve saklama alanı olarak kullanılıyor.

2CV'nin Kapılarında Neden Yumurta Kutusu Var?

Her kapıdaki yumurtalık, 1930'lardaki ilk 2CV'nin tasarım şartnamesine bir gönderme. Citroën o dönemde, sürülmüş bir tarlada sepet dolusu yumurtayı kırmadan taşıyabilecek bir otomobil istemişti. Yeni konseptin kapı ceplerinde yaklaşık altı yumurtalık yer bulunuyor.

Citroën 2CV'nin Menzili ve Gücü Ne Olacak?

Citroën motor, batarya, platform ve menzil bilgilerini henüz açıklamadı. Electrek'e göre marka yaklaşık 1.000 kg'lık bir ağırlık hedefliyor; bu, küçük bir elektrikli otomobil için oldukça düşük bir değer. 15 bin euroluk hedef fiyatla otomobilin uzun menzil ya da yüksek performans yerine şehir içi kullanıma odaklanması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Editörün Yorumu

Citroën'in eski yöneticileri 2CV'yi asla geri getirmeyeceklerini söylemişti; markanın bu sözden dönmesi, bence ucuz elektrikli otomobil yarışının ne kadar kızıştığını gösteriyor. 15 bin euroluk hedef fiyat Avrupa'da gerçekten erişilebilir bir elektrikli otomobil anlamına gelebilir. Ancak menzil ve güç açıklanmadan bu fiyatın neye karşılık geldiğini bilmiyoruz. 2CV'nin Türkiye'ye gelmesini bekleyenler, ithalat vergileri nedeniyle buradaki fiyatın Avrupa'dakinden belirgin biçimde yüksek olabileceğini hesaba katmalı.