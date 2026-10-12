Marvel Tōkon'a Venom ve Jane Foster Thor Geliyor: 1. Yıl Planı Açıklandı

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Arc System Works, PS5 ve PC için Ağustos 2026'da çıkan dövüş oyunu Marvel Tōkon: Fighting Souls'un 1. yıl planını tamamladı. Phoenix Cyclops'tan sonra Jane Foster'ın Thor'u, Venom ve X-Men'den Jubilee oyuna katılacak. Karakterlerin tanıtım çizimlerini ünlü Marvel çizeri Peach Momoko hazırladı.

Marvel Tōkon'a Hangi Karakterler Ne Zaman Gelecek?

Stüdyonun açıkladığı takvim şöyle:

Phoenix Cyclops: 2 Kasım 2026

Thor (Jane Foster): Kış 2027

Venom ve Klyntar sahnesi: Bahar 2027

Jubilee: Yaz 2027

Arc System Works, Phoenix Cyclops için ayrıca klasik bir kostüm de satışa sunacak. Venom kendi sahnesi Klyntar ile birlikte gelecek tek karakter.

Marvel Tōkon'un 1. Yıl Bileti Kaç Para?

Steam'de "1. Yıl Karakterleri ve Sahne Bileti" 12 Ekim 2026 itibarıyla 34,99 dolar; oyunun standart sürümü ise 59,99 dolar. Arc System Works'ün geliştirdiği, Sony'nin yayımladığı oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Süper kahraman dövüş oyunları uzun süre Capcom'un Marvel vs. Capcom serisiyle anılıyordu; Arc System Works'ün Dragon Ball FighterZ deneyimini Marvel'a taşıması bence türün en heyecan verici gelişmelerinden biri. Venom ve Jane Foster Thor, karakter kadrosunu daha geniş bir kitleye açabilir. Ancak dört karakter için 34,99 dolar, oyunun kendi fiyatının yarısından fazlası. Oyunu yeni alacaksanız ilk karakter çıktıktan sonra paketli sürümlerde indirim olup olmadığını kontrol edin.