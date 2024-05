Apple'ın En İncesi: iPad Pro Bükülmeye Nasıl Dayanacak?

iPhone 6 Plus modelinde yaşanan bendgate yani bükülme problemi 2018 yılında iPad Pro'da bir kez daha karşımıza çıkmıştı. Apple bu büyük fiyaskoyu önlemek için birçok tedbir aldı ve o günden bu yana iPhone ve iPad'lerde herhangi bir bükülme sorunu yaşanmadı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPad Pro'nun Apple'ın bugüne kadarki en ince cihazı olması, en dikkat çekici özelliklerinin başında geliyor. Tabii bu durum 13 inç ekrana ve 5.1 mm kalınlığa sahip olan bu cihaz için bükülme tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hiç kimse fiyatı 59 bin 999 TL'den başlayan 100 bin lira bandını geçebilen bir cihazı satın aldıktan sonra kolayca bükülmesini kabul etmez. Apple donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus verdiği bir röportajda "Yeni iPad Pro bükülür mü?" sorusunu cevapladı.

