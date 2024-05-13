Apple'ın En İncesi: iPad Pro Bükülmeye Nasıl Dayanacak?

iPhone 6 Plus modelinde yaşanan bendgate yani bükülme problemi 2018 yılında iPad Pro'da bir kez daha karşımıza çıkmıştı. Apple bu büyük fiyaskoyu önlemek için birçok tedbir aldı ve o günden bu yana iPhone ve iPad'lerde herhangi bir bükülme sorunu yaşanmadı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPad Pro'nun Apple'ın bugüne kadarki en ince cihazı olması, en dikkat çekici özelliklerinin başında geliyor. Tabii bu durum 13 inç ekrana ve 5.1 mm kalınlığa sahip olan bu cihaz için bükülme tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

M4 iPad Pro Bükülmeye Karşı Güçlendirildi!

Hiç kimse fiyatı 59 bin 999 TL'den başlayan 100 bin lira bandını geçebilen bir cihazı satın aldıktan sonra kolayca bükülmesini kabul etmez. Apple donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus verdiği bir röportajda "Yeni iPad Pro bükülür mü?" sorusunu cevapladı.

2. How the new iPad is more durable: pic.twitter.com/ZKyxBdk7p8 — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024

Yeni iPad Pro'da anakartı kaplayan ve cihazın ortasından aşağı doğru uzanan metal bir "kaporta" yer aldığını söyleyen Ternus bu şekilde ürünün sertliğini büyük ölçüde artırdıklarını açıkladı. Bu metal yapı tabletin ısı dağılımını iyileştirdiği için soğutmayı kolaylaştırıyor. Yani Apple'a göre bir bükülme sorunu yaşanmayacak.

Tabii 5.1 mm kalınlığındaki bir cihazın çok fazla ağırlık karşısında dayanması zor. Sırf izlenme almak için birçok YouTuber'ın bu cihazı büktüğüne dair videoları göreceğimize eminiz. Önemli olan detay tabletin günlük kullanımda yani insanı davranışlar karşısında bükülmemesi ki, Apple bunun cevabını verdi.