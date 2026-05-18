16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Yolda! 7000 mAh Bataryaya Sahip

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek batarya kapasitesi ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkması beklenen telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüğe sahip kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.758 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 3.800 yuan (25.433 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W, kablolu, 50W kablosuz

80W, kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Dolayısıyla yeni telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500s işlemcisinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz.

1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde Zenless Zone Zero ve Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.