vivo'nun 7200 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo'nun yeni telefonu S60'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca Qualcomm'un güçlü bir Snapdragon işlemcisine sahip olacak.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise S60'ın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo S60'ta Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştrııyor.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi daha önce vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. İşlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve hatta daha yüksek performans sunuyor.

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

5000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60'ın 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo S50, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair açıklama yapılmadı.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.749 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın batarya kapasitesi ve şarj hızı dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Telefon ayrıca kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada Telefonun suya dayanıklı olduğunu belirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.