Game Pass'e Birbirinden Eğlenceli 5 Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu

Microsoft'un Haziran 2026'da Game Pass abonelerine ücretsiz olarak sunacağı oyunlar belli oldu. Gelecek ay sona ermeden başka yapımları da ücretsiz olarak sunacak olan şirketin bu oyunlarından beş tanesini netlik kazandı. Aboneler, bu ay ekleneceği açıklığa kavuşan oyunlar sayesinde oldukça eğlenceli zaman geçirecek gibi görünüyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Çıkış Tarihi Abonelik Planı Beastro 11 Haziran 2026 Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Denshattack! 17 Haziran 2026 Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Frog Sqwad Netleşmedi (Haziran ayı içinde) Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Abyssus 26 Haziran 2026 Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Vapor World: Over The Mind Netleşmedi (Haziran ayı içinde) Game Pass Ultimate ve PC Game Pass

Beastro Nasıl Bir Oyun?

Normalde 21 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi gereken ancak biraz daha geliştirmeye ihtiyaç olduğuna karar verilmesi dolayısıyla bir ay daha ertelenen Beastro'da Palo Pori'da bir restoranda işlerin yürütülmesine yardımcı olan bir şefi canlandıracağız. Panko isimli bu şef, akıl hocası kaybolduğunda malzeme toplama, köyü koruyanlara lezzetli yemekler sunma ve benzeri işlerden biz sorumlu hâle getireceğiz. Oyunda sıra tabanlı bir savaş sistemi de mevcut olacak. Savaş tarafında Panko'nun yemeklerini yiyen ve kullanılan malzemeye göre farklı kartlara sahip koruyucuları kontrol edeceğiz.

Denshattack Nasıl Bir Oyun?

Japonya'nın Miraidö tarafından kontrol edilen bölgelerinde geçen oyun, hızı ön plana çıkaran bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyunda özel trenin kaptanı olan Emi'yi kontrol edeceğiz. Oyunda çok tehlikeli bölgelerde dolaşarak Miraidö'nun düzenini yıkmaya çalışacağız. Oyunda engellerin üzerinde atlayabilecek, havada taklalar atabileceksiniz. Sadece hızlı giderek değil, havalı inişler ve riskli manevralar yaparak puan elde edebileceksiniz. Oyunda sahip olduğunuz treni de özelleştirebilirsiniz. İlerledikçe yeni yeteneklerin kilidi açılacak, daha agresif bir oynanış benimseme imkânına sahip olacaksınız.

Frog Sqwad Nasıl Bir Oyun?

Online oyunlar arasına katılacak ve bu sayede arkadaşlarla birlikte oynamayı mümkün kılacak olan Frog Sqwad'da bataklık kralına hizmet eden aç kurbağaları kontrol edeceksiniz. Oyunda temel amacınız, ekibinizle birlikte kanalizasyonda yemek toplamak ve güvenli şekilde bataklığa geri dönmek olacak.

Panic Stations tarafından geliştirilen yapımda kurbağanın dilini kullanarak nesneleri tutup çekebilecek, arkadaşlarınızı kurtarabileceksiniz. Yiyecek topladıkça kurbağanız da büyüyecek. Bu büyümenin de büyük faydasını göreceksiniz. Oldukça komik bir oynanış söz konusu olacağı için arkadaşlarla oynarken epey eğlenceli zaman geçirilebilecek.

Abyssus Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlandırılacak olan Abyssus, denizin diplerinde geçecek. Oyunda dünyanın enerji kaynağı hâline gelen gizemli brine maddesi antik sualtı uygarlığının kalıntılarında keşfediliyor. Oyuncular da bu kaynağı toplamakla görevlendiriliyor. Bu doğrultuda Brinehunter isimli bir ekibin parçası oluyoruz.

İlk başta oldukça zahmetsiz gibi görünen bu görev başladıktan bir süre sonra aslında hayatta kalma savaşının ortasında olduğumuzu öğreneceğiz. Ekibimiz denizin derinliklerinde mahsur kalacak. Biz de oyunda hem burada olup biteni çözmeye hem de brine'ı alıp yukarıya geri çıkmaya çalışacağız.

Vapor World: Over The Mind Nasıl Bir Oyun?

Soulslike oyunları arasında yerini alacak olan Vapor World: Over The Mind, karanlık bir atmosfere sahip olacak yapım. Oyun, travma ve bastırılmış korkuların ürkütücü varlıklara dönüştüğü bir dünyada geçecek. Oyun, hikâyeyi size altın tepside sunmayacak. Çevreyi inceleyip oyunun sunduğu o dünyayı göz önünde alarak neler olduğunu anlamaya çalışacaksınız.

Alive tarafından geliştirilen yapımda sisli sokaklardan geçeceksiniz. Savaşlar ağır tempolu olacak. Oyuncuların saldırıları doğru zamanda yapması büyük önem taşıyacak. Oyuncular ayrıca saklanıp düşmanlara sessizce yaklaşıp onları alt edebilecek. Bununla birlikte yeni yetenekler edindikçe düşmanların görmesini engelleme, dikkatlerini dağıtma gibi avantajlara da sahip olacaksınız.

Editörün Yorumu

Game Pass'e Haziran 2026'da gelecek olan oyunlara baktığımda çok da iddialı yapımlar göremiyorum. Liste, yüksek bütçeli oyunlar yerine daha düşük bütçeli ama eğlenceli yapımlardan oluşuyor. Genel kitlenin ilk bakışta çoğunu geçebileceğini söyleyebilirim. Öte yandan oynanış tarafına mutlaka göz atılması gerektiğini de belirteyim.

Bu oyunlardan hiçbiri direkt atlanabilecek yapımlar değil. Örneğin Beastro, ilk bakışta bir yemek yapma oyunu gibi görünüyor. Oyunu oynadığınızda aslında Slay the Spire tarzı kart savaşı olduğunu da görüyorsunuz. Yani oynanış bakımından epey zengin bir deneyim sunuyor. O yüzden listedeki yapımlar Game Pass'e eklendiğinde bunlara bir şans vermekte fayda var.