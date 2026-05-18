200 MP Kameralı OPPO Reno 16 Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO, Reno 16 isimli bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan bir duyuru ile bilrikte Reno 16'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle özelliğiyle öne çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa suunlup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.747 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8550

Dimensity 8550 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Reno 15'te ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'da 1400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 8550 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz bir telefonda kullanılmadı. MediaTek tarafından geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Fikir vermesi açısından Dimensity 8500, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimesnity 8500'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda çoğu mobil oyun sorunsuz şekilde oynanabilecektir.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekran hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada telefonun yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra cihaz kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak.