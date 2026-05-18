Motorola'dan 144Hz Ekranlı Akıllı Telefon Geliyor! İşlemcisi Güçlü

Motorola'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Edge 70 Pro+ için geri sayım resmen başladı. Daha önce tanıtım tarihi sızdırılan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. Peki Motorola Edge 70 Pro+ neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 70 Pro+ Ünlü e-Ticaret Sitesinde Listelendi

Motorola Edge 70 Pro+ kısa bir süre önce ünlü e-ticaret sitesi Flipkart'ta listelendi. Bu gelişme cihazın herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere daha önceki raporlar akıllı telefonun bu ayın sonlarına doğru tanıtılacağı yönündeydi.

Motorola Edge 70 Pro+ Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi akıllı telefonlarını satıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Edge 70 Pro+'ın da bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Nisan ayında satışa çıkan Edge 70 Pro'nun fiyatı 415 dolar (18.915 TL) seviyelerindeydi. Bu kapsamda yaklaşan Edge 70 Pro+'ın da 420 dolar (19.145 TL) seviyelerinde bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizde vergileri dahil ettiğimizde 39.000 TL seviyelerine denk geldiğini söyleyebiliriz.

Motorola Edge 70 Pro+ Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+ Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ta 6,8 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Bununla birlikte AMOLED teknolojisiyse siyah renkleri en gerçekçi haliyle ve diğer renkleri ise canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Motorola Edge 70 Pro+ İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 Extreme işlemcisine yer verilecek. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti 5 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunabiliyor. Öte yandan halihazırda markanın bir diğer modeli Edge 70 Pro'da da kullanıldığını belirtelim.

Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve şu an için çözünürlüğü belli olmayan üçüncü bir sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Motorola Edge 70 Pro’da üç adet 50 megapiksellik kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+ için geri sayımın artık başladığını düşünüyorum. Cihazın sızdırılan teknik özellikleri ise orta-üst segmente hitap ediyor demek mümkün. Eğer akıllı telefonlara devasa paralar yatırmak istemiyorsanız bu gibi modelleri tercih edebilirsiniz.