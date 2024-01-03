2024 Memur ve Emekli Zam Oranları Açıklandı: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2024 yılına girmemize kısa bir süre kala açıklanan yeni asgari ücretini takriben bugün de memur ve emekli zam oranları açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre %2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da dâhil olmak üzere almış oldukları zam %49,25 olarak açıklandı.

Memura %49,25, Emekliye %37,57 Zam

Bunun yanı sıra SSK ve Bağkur emeklilerindeki minimum 7.500 TL olan emekli maaşı da %37,57'lik artışla birlikte 10.317 TL'ye yükseldi.

Memurlara gelen %49,25'lik zam oranının %15'lik kısmı Ocak zammı olduğu belirtilirken, kalan %29,78'lik kısım ise enflasyon farkından gelen artış olarak kayda geçti.

Açıklanan yeni zamların ardından en düşük memur maaşının da 32.835 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Pek siz açıklanan yeni zam oranlarından memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.