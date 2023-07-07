Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı!

Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile ülkemizde gerekli şartları karşılayan kişiler tarafından tercih edilebilir bir askerlik seçeneği olmuştu. Her yıl büyük oranda asgari ücrete göre artış gösteren bedelli askerlik ücretinin yeni zamdan sonraki ücreti de belli oldu.

Temmuz ayında, memur maaşlarına yapılan zammın nasıl uygulanacağı belirsiz olduğu için bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler arasında endişeler vardı.

Temmuz ayına girmemizle birlikte açıklana yeni bedelli askerlik ücretine %17,55'lik bir zam yapıldı.

Temmuz-Aralık 2023 Dönemi Bedelli Askerlik Ücreti 122.350 TL

Yapılan bu zamla birlikte Ocak-Haziran 2023 döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık 2023 dönemi için 122.350 TL'ye yükseltildi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, ödeme tarihindeki maaş katsayısı esas alınarak hesaplanan tutarı yatırmaları gerekiyor.

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