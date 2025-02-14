2025 DICE Ödülleri Sahiplerini Buldu! Astro Bot Ödüllere Doymadı
2025 DICE Ödülleri'ni hangi oyunların kazandığı açıklandı. Peki, yılın oyunu hangisi oldu? İşte kazananlar listesine dair detaylar!
Oyun dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan DICE Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 28.'si düzenlenen törende Astro Bot ve Balatro birden fazla ödüle layık görülerek büyük bir başarının altına imza attı. Peki, yılın oyunu ödülünü hangi oyun aldı?
Yılın Oyunu kategorisinde Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2 ve Indiana Jones and the Great Circle mücadele etti. Bu oyunlar arasından Astro Bot seçilerek Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü.
Astro Bot Animasyonda Üstün Başarı, Üstün Teknik Başarı, Yılın Aile Oyunu ve Oyun Tasarımında Üstün Başarı ödüllerinin de sahibi oldu. PlayStation 5 için geliştirilen oyun 2024 yılının eylül ayında çıkmıştı.
2025 DICE Ödülleri Kazananları
- Yılın Oyunu: Astro Bot
- Yılın Aksiyon Oyunu: Helldivers 2
- Yılın Macera Oyunu: Indiana Jones and the Great Circle
- Yılın Aile Oyunu: Astro Bot
- Yılın Dövüş Oyunu: TEKKEN 8
- Yılın Yarış Oyunu: F1 24
- Yılın Mobil Oyunu: Balatro
- Yılın Rol Yapma Oyunu: Metaphor: ReFantazio
- Yılın Spor Oyunu: MLB The Show 24
- Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu: Balatro
- Animasyonda Üstün Başarı: Astro Bot
- Sanat Yönetmenliğinde Üstün Başarı: Black Myth: Wukong
- Karakterde Üstün Başarı: Dr. Henry “Indiana” Jones (Indiana Jones and the Great Circle)
- Orijinal Müzik Bestesinde Üstün Başarı: Helldivers 2
- Ses Tasarımında Üstün Başarı: Helldivers 2
- Hikâyede Üstün Başarı: Indiana Jones and the Great Circle
- Üstün Teknik Başarı: Astro Bot
- Sürükleriyici Gerçeklikte Teknik Başarı: Starship Home
- Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu: Batman: Arkham Shadow
- Bağımsız Bir Oyun için Üstün Başarı: Balatro
- Oyun Tasarımında Üstün Başarı: Astro Bot
- Oyun Yönetmenliğinde Üstün Başarı: ANIMAL WELL