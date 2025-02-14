2025 DICE Ödülleri Sahiplerini Buldu! Astro Bot Ödüllere Doymadı

Oyun dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan DICE Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 28.'si düzenlenen törende Astro Bot ve Balatro birden fazla ödüle layık görülerek büyük bir başarının altına imza attı. Peki, yılın oyunu ödülünü hangi oyun aldı?

Yılın Oyunu kategorisinde Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2 ve Indiana Jones and the Great Circle mücadele etti. Bu oyunlar arasından Astro Bot seçilerek Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü.

Astro Bot Animasyonda Üstün Başarı, Üstün Teknik Başarı, Yılın Aile Oyunu ve Oyun Tasarımında Üstün Başarı ödüllerinin de sahibi oldu. PlayStation 5 için geliştirilen oyun 2024 yılının eylül ayında çıkmıştı.

2025 DICE Ödülleri Kazananları