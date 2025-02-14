4.599 TL Değerindeki 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Yazılım devi Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında dört farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Jujutsu Kaisen Cursed Clash, NHL 25, Dying Light ve For the King isimli oyunlar bedava oldu ancak bir şart bulunuyor. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

13 Şubat yani bugün itibarıyla başlayan kampanya 16 Şubat tarihinde sona erecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Bu oyunlardan üç tanesinin kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim. For The King 71,25 TL'den 17,81 TL'ye, Jujutsu Kaisen Cursed Clash 1.099 TL'den 549,50 TL'ye, NHL 25 ise 2.899,99 TL'den 1.159,99 TL'ye düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?