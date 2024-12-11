2025'in En Çok Beklenen Telefonları: vivo, Apple, Samsung ve çok Daha Fazlası

Aralık ayı geldi çattı ve 2025 için geri sayım başladı. Üstelik 2025, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yeniliklerle dolu bir yıl olacak gibi görünüyor. Özellikle akıllı telefon sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, hem tasarımda hem de performansta sınırları zorlayan yeni nesil cihazların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Katlanabilir ekranlardan gelişmiş kamera sistemlerine kadar pek çok yenilik, kullanıcıların beklentilerini yükseltiyor. İşte 2025'in en çok merakla beklenen akıllı telefonları ve sundukları heyecan verici özellikler!

2025'te Çıkacak Akıllı Telefonlar

vivo X200 Ultra

vivo’nun X200 serisinin en çok ilgi gören modeli olması beklenen X200 Ultra, kuşkusuz 2025'in en çok beklenen telefonlarından biri. Cihaz, 50 MP ana kamera, ultra geniş ve telefoto lenslerin yanı sıra 200 MP periskop telefoto lensi ile kullanıcılarına benzersiz bir fotoğraf deneyimi sunmayı hedefliyor. Cihazın, bir inçten daha büyük fiziksel odak uzunluğuna sahip bir sistem ile donatılacağı konuşuluyor. Ancak modelin global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.

Samsung Galaxy S25 Serisi

Samsung’un Galaxy S serisi, yıllardır akıllı telefon teknolojisinde öncü konumunu koruyor. 2025 yılında çıkması beklenen Galaxy S25 serisi de bu geleneği bozmayacak gibi görünüyor. S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan bu seri, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile yüksek performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Geliştirilmiş yapay zeka özellikleri ve üstün kamera deneyimi, seriyi rakiplerinden bir adım öne taşıyor.

iPhone 17 Serisi

Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 serisi, yenilikçi tasarım değişiklikleriyle dikkat çekeceğe benziyor. Daha ince bir yapı ve alüminyum çerçeve, cihazların hem hafif hem de estetik olmasını sağlayacak. Dinamik Ada tasarımındaki iyileştirmeler, kamera modülünün genişletilmesi ve yeni 6.3 inç ekran boyutu, seriyi daha çekici hale getirecek.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi’nin kamera konusunda iddialı modelleri arasına 15 Ultra da katılıyor. 2K LTPO mikro-kavisli ekranı, 50 MP ana kamera ve 200 MP periskop telefoto lensiyle profesyonel seviyede fotoğrafçılık deneyimi sunmayı planlıyor. 5.800 mAh’a kadar batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj desteği ve IP68/IP69 sertifikası ile dayanıklılıktan ödün vermiyor. Kamera sisteminin kapladığı alan nedeniyle batarya boyutunda büyük bir artış beklenmese de Xiaomi, kullanıcılarını yenilikçi teknolojilerle buluşturmayı hedefliyor.

Oppo Find X8 Ultra

Kamera odaklı bir başyapıt olarak tanımlanan Oppo Find X8 Ultra, 1 inçlik ana sensör ve iki periskop zoom lensi (3x ve 6x) ile dikkat çekiyor. Hasselblad iş birliği ile renk doğruluğunda mükemmellik sunmayı amaçlıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 6.000 mAh’lik bataryası ve hızlı şarj desteği ile güçlü bir performans vaat ediyor. Ancak bu modelin sadece Çin pazarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Google Pixel 10 Serisi

Google’ın Pixel 10 serisi, yapay zeka destekli kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Tensor G5 işlemcisi ile hem performans hem de enerji verimliliğinde önemli bir iyileştirme sağlayacak. “Cinematic Blur” gibi video odaklı yenilikler ve “Speak-to-Tweak” gibi akıllı düzenleme özellikleri, seriyi farklı bir noktaya taşıyor. Eylül veya Ekim 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 10 serisi, özellikle fotoğraf tutkunları için ideal bir seçenek olabilir.