WhatsApp gruplarında 1.024 kişilik sınır, kalabalık topluluklar için soruna sebep olabiliyordu. Okul, iş yeri veya geniş arkadaş gruplarında bu sayıya ulaşıldığında yeni bir sohbet açmak gerekiyordu. Üyelerin farklı gruplara dağılması da sohbetlerin takibini zorlaştırabiliyordu. WhatsApp da bu soruna çözüm olarak gruplar için katılımcı sayısını artırıyor.

WhatsApp Gruplarına Kaç Kişi Eklenebilecek?

WhatsApp'ın yapacağı yeni değişiklikle beraber WhatsApp gruplarının üye sınırı 1.500 kişiye yükselecek. Bu, önceden 1.024 kişi ile sınırlıydı. Eski sınıra göre gruplara 476 kişi daha eklenebilecek. Yeni limit hem Android hem de iOS sürümlerinde geçerli. Topluluklar altında açılan standart gruplar da 1.500 kişiye kadar üye kabul edebilecek.

Mevcut WhatsApp Gruplarının Kapasitesi Nasıl Artırılacak?

WhatsApp, yeni kapasiteyi hesaplara tanımladığında mevcut grupların sınırını da otomatik olarak yükseltecek. Grup yöneticilerinin herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Örneğin 1.024 kişinin bulunduğu bir grubunuz varsa yeni düzenlemeyle 476 kişilik ek kontenjanınız olacak. Grubu silip yeniden kurmanıza veya ayarları değiştirmenize gerek yok.

WhatsApp Topluluklarında da 1.500 Kişi Sınırı Geçerli mi?

Topluluklar altında bulunan standart WhatsApp grupları da yeni sınırdan yararlanacak. Bir okulun farklı sınıflara ait sohbetlerini veya bir şirketin departman gruplarını aynı topluluk altında düzenlemek, bu yenilik sayesinde daha da kolaylaşacak. Tabii, duyuru gruplarında değişiklik yapılmıyor. Bu gruplar zaten 2.000 kişiye kadar destek verdiği için yeni düzenlemenin dışında kalıyor.

WhatsApp'ın Yeni Grup Sınırı Türkiye'de Ne Zaman Kullanılacak?

Yeni özellik Android ve iOS kullanıcılarına kademeli olarak dağıtılıyor. Güncel WhatsApp sürümünü kullanan bazı hesaplarda 1.500 kişilik katılımcı sınırı yeniliğinden faydalanılabilmeye başlandı. Ancak henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değil. Grubunuza 1.024 kişiden fazla üye ekleyemiyorsanız hesabınıza yeni sınırın tanımlanmasını beklemeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

1.500 kişilik grup sınırının özellikle okul ve iş gruplarında kullanışlı olacağını düşünüyorum. Farklı sohbetlere bölünmek zorunda kalan kalabalık gruplar, bu yenilikten sonra tek bir yerde toplanabilecektir. Mevcut grupların otomatik güncellenmesi de yöneticilerin işini kolaylaştıracaktır.

Unutmamak gerekir ki 1.500 kişinin bulunduğu bir grupta sohbeti takip etmek kolay olmayacaktır. Önemli mesajlar kısa sürede diğer konuşmaların arasında kaybolabilir. O yüzden ben WhatsApp'ın sabitlenmiş mesajlar, bahsetmeler ve yanıtlara göre filtreleme gibi özellikleri bu tür gruplarda daha fazla işe yarayacağını düşünüyorum.