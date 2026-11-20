Google, Gemini'ın Mac versiyonuna bilgisayarda programları kullanma özelliği ekledi. Bu özellikle birlikte yapay zeka asistanı artık bilgisayarınıza yüklediğiniz programları açabiliyor, menülerde gezinebiliyor ve butonlara tıklayarak sizin yerinize işlem yapabiliyor. Bunları yaparken farenizi ve ana ekranınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Gemini Mac'te Hangi İşleri Yapabilecek?

Gemini, bilgisayarınızda normalde kendinizin yapacağı işlemleri devralabiliyor. İlgili programı açıyor ve gereken adımları sizin yerinize uyguluyor. Google'ın paylaştığı örneklerden birinde bir ebeveyn, çocuğunun çizdiği kelebek resmini hareketli bir 3 boyutlu modele dönüştürmesini Gemini'dan istiyor. Yapay zeka asistanı, Blender adlı 3 boyutlu tasarım programını kullanarak modeli hazırlıyor. Daha sonra bir artırılmış gerçeklik uygulaması üzerinden modelin görüntülenmesini sağlıyor.

Yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. Ayrıca bilgisayarınızdaki PDF dosyalarından kargo bilgilerini alıp fiyat teklifi formlarını doldurabiliyor. Birden fazla fotoğrafı toplu olarak düzenleyebiliyor. Farklı internet sitelerindeki verileri kullanarak sunum hazırlayabiliyor.

Gemini Bilgisayarı Kullanırken Kullanıcı Ne Yapıyor?

Gemini, bilgisayarı kullanırken farenizi ve ana ekranınızı devralmıyor. Ayrı bir pencerede çalışıyor. Siz de bu sırada bilgisayarınızı normal şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii, dilerseniz Gemini'ın yaptığı işlemleri sohbet ekranındaki canlı ön izlemeden takip edebiliyorsunuz. Hangi uygulamalara erişebileceğini kendiniz belirliyorsunuz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ederseniz de sorun değil, istediğiniz zaman işlemi durdurabiliyorsunuz.

Zaten Google, güvenlik için kullanıcıları ön planda tutmuş. Hassas işlemlerde Gemini'ın onayınızı alması gerekiyor. Yani bilgisayarınızda yaptığı her işlemi kendi başına tamamlayamıyor. Özelliği kullanmak için Gemini sohbet kutusuna isteğinizi yazarken bilgisayarı kullanmasını istiyorsunuz. Bu esnada yapmasını istediğiniz işlemleri tarif ediyorsunuz. Gemini da gerekli programları açarak işlemleri tamamlıyor.

Gemini'nin Yeni Özelliği Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Gemini'ın bilgisayar kullanma özelliği şimdilik Türkiye'de kullanıma açık değil. Google, bilgisayar kullanma özelliğini ilk aşamada sadece ABD'de ve İngilizce olarak kullanıma açtı. Türkiye'deki Mac kullanıcıları, ücretli aboneliğe sahip olsalar bile şu an bu özellikten yararlanamıyor.

Özelliği kullanmak için ayrıca şu şartların da karşılanması gerekiyor:

Apple Silicon işlemcili bir Mac kullanmalısınız. Intel işlemcili Mac modelleri desteklenmiyor.

Bilgisayarınızda macOS Sequoia 15.0 veya daha yeni bir sürüm yüklü olmalı.

18 yaşını doldurmuş olmalısınız.

Kişisel bir Google hesabı kullanmalısınız. İş ve okul hesapları desteklenmiyor.

Google AI Plus, Pro veya Ultra aboneliğiniz olmalı.

Editörün yorumu

Gemini'ın bilgisayarı kendi başına kullanabilmesinin özellikle aynı anda birden fazla programla uğraşanlara zaman kazandıracağını düşünüyorum. Takdir edersiniz ki onlarca fotoğrafı tek tek açıp düzenlemek veya farklı sitelerden bilgi toplayarak sunum hazırlamak pek de eğlenceli değil. Bu tür işleri yapay zekaya bırakmak, bilgisayarda geçirdiğiniz zamanı daha verimli kullanmanızı sağlayabilir.

Gemini'ın hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebilmeniz, yaptığı işlemleri takip edebilmeniz ve hassas işlemlerde onayınızın istenmesi de önemli. Öyle ki bilgisayarınızı kullanabilen yapay zekanın yanlış işlem yapması, sıradan bir sohbet hatasından çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. O yüzden Google'ın aldığı bu önlemleri de yerinde bir karar olarak görüyorum.