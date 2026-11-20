GTA 6 piyasaya sürüldü ama sızıntılar durmuyor. Bir süredir sessizliğini koruyan sızıntı kaynağı Cyberleek, geri dönüş yaptı. Daha önce oyuna ait çok sayıda video paylaşan sızıntı kaynağı, bu kez Xbox sürümüne ait olduğu iddia ettiği dosyaları sızdırdı. Dosyaların boyutu yaklaşık 209 GB. Gelgelelim, oyunun açılmasını sağlayacak asıl dosyayı hâlâ saklıyor.

GTA 6'nın Sızdırılan Xbox Sürümünde Neler Var?

Cyberleek'in iddiasına göre dosyalar, Kasım 2026 tarihli bir Xbox geliştirme sürümüne ait. Paylaşılan görüntülerde oyunun dosya listesi ve çeşitli ögeleri görülebiliyor ancak bu dosyaların arasında oyunun Windows PC'de çalışmasını sağlayacak bir "exe" dosyası bulunmuyor. O yüzden dosyaların bilgisayara indirilmesi, şu anda GTA 6'nın doğrudan çalıştırılmasına olanak tanımıyor.

GTA 6 Xbox Sürümü Bilgisayarda Nasıl Çalıştırılabilir?

Cyberleek, bilgisayar korsanlarının Xbox versiyonunu bir hafta içinde PC'de çalıştırabileceğini düşünüyor. Bunun için Xbox emülasyonu ya da oyunun kodlarının yeniden oluşturulması gibi seçenekler söz konusu. Kaldı ki Xbox Series X, bilgisayarlarda da kullanılan x86-64 işlemci mimarisine sahip. Bu benzerlik, emülasyon çalışmalarına yardımcı olabilir ama konsolun kendine özel işletim sistemi, oyunun Windows PC'lerde çalışmasının önünde ciddi engel oluşturuyor. Ayrıca şu an kullanılabilir bir Xbox Series X emülatörü de bulunmuyor.

Diğer yöntem, decompilation adı verilen bir işleme dayanıyor. Oyunun mevcut kodları inceleniyor, yeniden oluşturuluyor. Amaç ise Xbox için hazırlanan oyunun bilgisayarda çalışabilecek bir sürümünü elde etmekten ibaret. Tabii, bu da sanıldığı kadar kolay değil. Ciddi teknik çalışma gerektiriyor.

Cyberleek, GTA 6'nın Eksik Dosyasını Ne Zaman Paylaşacak?

Cyberleek, "exe" dosyasını paylaşmak için etik olmayan bir şart koştu. Tahmin edebileceğiniz gibi, bundan maddi kazanç elde etmek istiyor. Daha önce de benzer amaçlarla talepte bulunmuştu ama bu girişimleri pek de başarılı olmamıştı. Web sitesine eklenen geri sayım, 4 günden az bir süre kaldığını gösteriyor.

Sızıntıyı yapan kişi, sayaç sona erdiğinde hedeflediği miktara ulaşmasa bile dosyayı paylaşacağını iddia ediyor. Bu arada elinde sadece Xbox sürümünün değil, PlayStation 5 versiyonunun da olduğunu söylüyor. Xbox dosyaları üzerinde sonuç alınamaması durumunda PlayStation versiyonunu da kullanabileceğini ifade ediyor.

Editörün Yorumu

Cyberleek'in paylaştığı dosyalar gerçekten iddia ettiği geliştirme sürümüne aitse GTA 6'nın teknik yapısı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir ancak oyunun PC'de çalıştırılabilmesi için şu an çok ciddi engeller bulunuyor. Bir emülatör yok. Ayrıca exe dosyası da eksik. Ayrıca oyunun bilgisayarda açılması ile sorunsuz oynanabilmesi aynı şeyler değil.

Varsayalım ki Cyberleek gerçekten de dosyayı paylaştı, mevcut dosyalar üzerinde ciddi çalışmalar yürütüldü ve bir şekilde oyunun Windows PC'lerde açılabilir versiyonu elde edildi. Bu sefer de performans sorunları, donanım uyumsuzluğu ve daha birçok sorunu göze almak gerekecektir. Bu arada ben kaynağı belirsiz oyun dosyalarını çalıştırmaktan da kaçınmanızı öneririm. Bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaştırılabilir, sisteminize erişilebilir ve bilgisayarınız çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.