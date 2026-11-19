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GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. GTA 6 satın almayı planlayan oyuncular için Enpara'nın 1.000 TL iade kampanyası başladı. PlayStation veya Xbox üzerinden oyunu satın alan oyuncular, alışverişlerinin ardından 1.000 TL geri ödeme alabilecek.

Kampanyaya katılmak için Enpara Bank kredi kartı kullanılması gerekiyor. Sanal kredi kartları da geçerli fakat alışverişin tamamlanması gereken tarih ve kart başına uygulanan iade sınırı konusunda dikkat edilmesi gereken koşullar bulunuyor.

GTA 6'nın Hangi Sürümleri Kampanyaya Dahil?

Enpara, GTA 6'nın standart ve ultimate sürümlerini kampanyaya dahil etti. Hangi sürümün satın alındığına bakılmaksızın iade tutarı 1.000 TL olarak belirlendi. Ödemelerin PlayStation veya Xbox mağazaları üzerinden yapılması gerekiyor. Fiziksel kredi kartı kullanmak zorunlu değil, sanal kredi kartıyla gerçekleştirilen alışverişler de kabul ediliyor.

Bir kredi kartı kampanyadan sadece bir kez yararlanabiliyor. Aynı kartla iki farklı sürüm satın alınması durumunda ikinci bir iade alınamıyor. Enpara'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"13 yıllık bekleyiş sona erdi! 18-19 Kasım tarihlerinde Enpara Bank Kredi Kartı ile PlayStation veya XBOX üzerinden GTA 6 Standart/Ultimate Edition satın alan müşterilerimize koşulsuz şartsız 1.000 TL iade! İadeler 7 Aralık’ta hesabınızda. Kampanya 18 Kasım 00:00 ile 19 Kasım 23:59 arasında yapılan işlemler için geçerlidir. Sanal kredi kartı da kampanyaya dahildir. Bir kredi kartı ile kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir.

13 yıllık bekleyiş sona erdi! 18-19 Kasım tarihlerinde Enpara Bank Kredi Kartı ile PlayStation veya XBOX üzerinden GTA 6 Standart/Ultimate Edition satın alan müşterilerimize koşulsuz şartsız 1.000 TL iade! *İadeler 7 Aralık’ta hesabınızda 😉 *Kampanya 18 Kasım 00:00 ile 19 Kasım 23:59 arasında yapılan işlemler için geçerlidir. *Sanal kredi kartı da kampanyaya dahildir. *Bir kredi kartı ile kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir. — Enpara (@enparabank) November 18, 2026

Enpara GTA 6 Kampanyası Ne Zaman Bitiyor?

Kampanya 18 Kasım saat 00.00'da başladı. Son katılım tarihi ise 19 Kasım saat 23.59 olarak belirlendi. Belirtilen saatten sonra gerçekleştirilen alışverişler 1.000 TL iade fırsatından yararlanamayacak.

GTA 6 İçin 1.000 TL İade Ne Zaman Yatacak?

Enpara, kampanyadan yararlanan müşterilerin iadelerini 7 Aralık'ta hesaplarına aktaracak. İade almak için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.