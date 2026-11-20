Honda, yeni nesil hibrit teknolojisini Avancier modeliyle tanıttı. Üç sıra koltuklu SUV, markanın geliştirdiği yeni hibrit sistemi ve yeni platformu kullanan ilk otomobil. Aynı zamanda Honda'nın yeni H logosunu taşıyan ilk hibrit model olma özelliğine de sahip. Geniş iç hacmi sayesinde özellikle kalabalık aileleri hedefliyor.

Honda Avancier'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Araç tipi Üç sıra koltuklu SUV Hibrit sistem Yeni nesil Honda Hybrid Platform Yeni modüler platform Çekiş sistemi DualPower eAWD Sürüş teknolojisi Motion Management System Vites teknolojisi Honda S+ Shift Ses sistemi 12 hoparlörlü BOSE Premium Sound Ses teknolojisi Dolby Atmos Yazılım OTA güncellemeleri Kablosuz araç kontrolü MyCabin

Honda Avancier'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Honda, Avancier'i Grand-Journey adını verdiği tasarım stiliyle geliştirdi. SUV'nin dış tasarımında sportif çizgilerle uzun yolculuklara uygun geniş gövde bir araya geliyor. Ön bölümde ince farlar ve geniş bir ızgara yer alıyor. Yan tarafta daha sade çizgiler tercih edilmiş. Köşeli stop lambaları ve belirgin çamurluklar ise arka tasarımın öne çıkan ayrıntıları arasında. Gövdeyle bütünleşen kapı kolları ve arka cam sileceğinin spoiler içine gizlenmesi, otomobilin dış görünümündeki sade çizgileri tamamlıyor.

Honda Avancier'in Koltuk Düzeni Nasıl?

Avancier'in kabininde üç sıra koltuk bulunuyor. Ön konsolda sade bir tasarım tercih edildi. Fiziksel düğmelerin çoğu kaldırıldı. Klima ve diğer araç işlevleri büyük orta ekran üzerinden yönetiliyor. Vites seçicinin direksiyon kolonuna taşınması da orta konsolda daha fazla kullanım alanı bırakıyor.

İkinci sıra koltuklarda ısıtma ve havalandırma özellikleri mevcut. Geniş kol dayanakları ve büyük başlıklar da bu bölümdeki donanımlar arasında. Üçüncü sıraya geçişi kolaylaştırmak için kapı eşiklerinin tasarımı değiştirildi. Panoramik cam tavanın arka sıranın üzerine kadar uzanması da iç kısmın daha aydınlık olmasını sağlıyor.

Honda Avancier'in Hibrit Motoru Nasıl Çalışıyor?

Avancier'de Honda'nın yeni nesil hibrit sistemi kullanılıyor. Şirket, daha önceki iki motorlu hibrit teknolojisini geliştirerek yeni bir sistem hazırlamış. Yeni sistemde motorun verimli çalıştığı devir aralığı artırıldı. Elektrik motorlarının bulunduğu tahrik ünitesi de küçültüldü ve enerji verimliliğine odaklanıldı.

DualPower eAWD Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Avancier, Honda'nın DualPower eAWD adını verdiği elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemini kullanan ilk modeli. Sistemde ön ve arka tekerlekleri ayrı elektrik motorları hareket ettiriyor. Geleneksel dört tekerlekten çekiş sistemlerinde bulunan mekanik güç aktarım bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor. İki motor, kalkış sırasında otomobilin hızlanmasına yardımcı oluyor. Yol koşullarına göre ön ve arka tekerleklere gönderilen güç de ayarlanıyor.

Motion Management System Ne İşe Yarıyor?

Honda, Avancier'de Motion Management System adlı sürüş kontrol teknolojisine de yer veriyor. Bu sistem, otomobilin hareketlerini takip ederek frenleme ve motor gücünü birlikte yönetiyor. Virajlarda ve farklı yol koşullarında aracın dengesini korumaya yardımcı oluyor. Honda'nın robotik çalışmaları sırasında geliştirdiği hareket kontrol teknolojilerinden yararlanan sistem, direksiyon hareketlerine verilen tepkileri de düzenliyor.

MyCabin ve MyMotion Özellikleri Neler?

Honda, Avancier'in dijital özelliklerini MyCabin ve MyMotion adı altında iki gruba ayırıyor. MyCabin, kabin içindeki konfor ve araç işlevleriyle ilgili. Sesli komutlarla klima gibi bazı özellikler kontrol edilebiliyor. Şirket, Remote In-Cabin View ve Remote Surround View adlı özellikleri de sunmayı planlıyor. Bu sistemlerle araç park hâlindeyken kabinin ve otomobilin çevresinin görüntüsü akıllı telefondan izlenebilecek.

MyMotion ise sürüş teknolojilerini kapsıyor. Motion Management System ve diğer sürüş kontrol özellikleri bu bölümde yer alıyor. OTA güncellemeleriyle aracın yazılımı internet üzerinden yenilenebilecek. Honda, ilerleyen dönemde bu yöntemle otomobile yeni özellikler de ekleyebilecek.

Honda Avancier'in Fiyatı Ne Kadar?

Honda, yeni nesil Avancier SUV'un resmî fiyatını henüz açıklamadı ama paylaşılan teknik ipuçlarına bakarak bizi nasıl bir tablonun beklediği konusunda tahminde bulunabiliriz. 2.0 litrelik yeni nesil hibrit motor, elektrikli dört çeker sistemi, 3 sıra koltuk düzeni ve arkadaki limuzin konforu sunan tasarım, Avancier'in mevcut CR-V'nin bile üzerinde konumlanan yeni bir amiral gemisi olacağına işaret ediyor.

Bugün aynı 2.0 litrelik hibrit motora sahip Honda CR-V'nin 6 milyon 345 bin TL seviyelerinden satıldığını düşünürsek, Avancier'in sunduğu ekstra lüks donanımlar ve diğer önemli maliyetler, fiyatı doğal olarak yukarı çekecektir. İlk etapta Asya pazarında yollara çıkacak bu dev SUV eğer Türkiye'ye gelirse (güncel kur ve diğer maliyetler göz önüne alınarak yapılan bir hesaplamada) karşımıza 7 milyon 200 bin TL ila 7 milyon 800 bin TL civarında bir başlangıç fiyatı çıkabilir.

Honda Avancier Türkiye'ye Gelecek mi?

Honda, yeni Avancier'i ilk etapta başta Asya olmak üzere Japonya, Çin ve Tayland gibi pazarlarda yollara çıkarmayı planlıyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz net değil. Ama Avancier, Honda'nın yeni nesil hibrit teknolojisini kullanan ilk model olsa da kesinlikle son olmayacak.

Marka, Mart 2030'a kadar aynı altyapıya sahip tam 15 yeni hibrit modeli küresel pazara sunmayı hedefliyor. Dolayısıyla Avancier bizzat Türkiye'ye gelmese bile bu aracın temelini oluşturan o yeni nesil hibrit sistemini ve teknolojilerini önümüzdeki dönemde Türkiye'de satılacak diğer Honda modellerinde görmemiz muhtemel.

Editörün Yorumu

Avancier'i bana göre en çok dikkat çekici kılan nokta, Honda'nın üç sıra koltuklu bir SUV modelinde yeni hibrit ve sürüş teknolojilerine yer vermesi. Bağımsız elektrik motorlarıyla çalışan dört tekerlekten çekiş sistemi ve hareket kontrol teknolojisi de otomobilin sunduğu önemli yenilikler arasında.

Tabii, bu sistemlerin günlük kullanımda nasıl sonuç vereceğini görmek gerekiyor. DualPower eAWD'nin çekiş avantajı sunmasını bekliyorum. Yakıt tüketimi, menzil ve bakım maliyetleri konusunda ise henüz yeterli bilgi yok. Üçüncü sıra koltukların yetişkin yolcular için ne kadar rahat olduğu da ailelerin satın alma kararını etkileyebilir.

Avancier'in satış açısından başarılı olup olmayacağını da elbette fiyatı belirleyecektir. Çok sayıda teknolojiyle donatılan modelin yüksek bir fiyatla satışa çıkması, ulaşabileceği kitlenin daha sınırlı olmasına sebep olabilir.