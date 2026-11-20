Lava, uygun fiyatlı telefon serisine Smart 4 Pro modelini ekledi. Şirketin bugüne kadar bir akıllı telefonda kullandığı en büyük yüksek kapasiteye sahip batarya ile donatılan cihaz, 90Hz yenileme hızı ile kullanıcıları karşılıyor. Android 16 yükl ü gelen telefonda Unisoc işlemci de yer alıyor.

Lava Smart 4 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Lava Smart 4 Pro Ekran 6,75 inç HD+ LCD, 90 Hz İşlemci Unisoc T610, sekiz çekirdekli RAM 4 GB + 4 GB sanal RAM Depolama 64 GB, microSD ile 512 GB'a kadar İşletim sistemi Android 16 Arka kamera 13 megapiksel Ön kamera 5 megapiksel Batarya 7.000 mAh Şarj 18W, USB Type-C Bağlantı Çift SIM, 4G VoLTE Güvenlik Yan tarafta parmak izi okuyucu, yüz tanıma Dayanıklılık MIL-STD-810H sertifikası Renkler Mavi ve altın rengi

Lava Smart 4 Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Lava Smart 4 Pro, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Şirketin paylaştığı verilere göre telefon, 950 saate kadar boşta kalma süresi ve tek şarjla 748 dakika YouTube'da video izleme imkânı sunuyor. Tabii, bu süreler üreticinin ideal koşullarda elde ettiği değerlere dayanıyor. Ekran parlaklığı ve kullanılan uygulamalar gibi faktörler, pil ömrünü etkileyebilir.

Diğer yandan cihaz, 18W şarj desteği sunuyor. 7.000 mAh bataryaya karşılık 18W şarj gücünün düşük kaldığını belirtmekte fayda var. Telefonun tamamen şarj olması biraz uzun zaman alabilir. Söz konusu modeli değerlendirenlerin kesinlikle göz önünde bulundurması gereken bir nokta.

Lava Smart 4 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Telefon, 6,75 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. Ekranın üst kısmındaki çentikte 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 90Hz yenileme hızı sayesinde de menüler arasında gezinirken ve desteklenen uygulamaları kullanırken daha akıcı görüntü sağlıyor.

Lava Smart 4 Pro'nun İşlemcisi Nedir?

İşlemci olarak Unisoc T610 tercih edildi. Sekiz çekirdekli işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Sanal RAM desteği ile bunun üzerine 4 GB daha eklenebiliyor. Tabii, sanal RAM, fiziksel belleğin yerini tutmuyor. Dolayısıyla telefonun 8 GB fiziksel RAM'e sahip olduğu yanılgısına düşülmemeli. Bu arada depolama alanı 64 GB. Fotoğraf, video ve diğer dosyalar için daha fazla alana ihtiyaç duyanlar microSD kart kullanarak kapasiteyi 512 GB'a kadar çıkarabiliyor.

Lava Smart 4 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arkasında 13 megapiksel ana kamera mevcut. Kamera uygulamasında portre, gece, yapay zeka, profesyonel, panorama, ağır çekim ve hızlandırılmış çekim modları yer alıyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Sosyal medyada paylaşım yapmak ve görüntülü görüşmek isteyenler için yeterli olabilir. Yüksek kaliteli fotoğraf bekleyen kullanıcıların ise daha iyi kamera donanımına sahip modellere bakması iyi bir fikir olabilir.

Lava Smart 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Lava, Smart 4 Pro'yu 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonla sunuyor. Mavi ve altın rengi seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturan cihaz için belirlenen fiyat ise 10.999 rupi. Bu da güncel kurla 6 bin 9 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda vergilerle beraber 11 bin TL civarında bir fiyatla karşılaşabiliriz.

Lava Smart 4 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Smart 4 Pro'nun şu an için Türkiye'de satışa sunulması pek beklenmiyor. Marka bu modeli şimdilik sadece Hindistan'da sunuyor. Türkiye'de ise henüz resmî bir distribütörü yok ama tıpkı bir zamanlar Xiaomi'nin de Türkiye'de hiç olmaması ama bugün akıllı telefon pazarının en önemli isimlerinden biri hâline gelmesi gibi, gelecekte Lava'nın da küresel çapta etkili makalardan biri olması muhtemel. Dolayısıyla şimdi telefonları Türkiye'de doğrudan alınamasa da ileride birçok modelini satışta görebiliriz.

Editörün Yorumu

Lava Smart 4 Pro, oyun oynamaktan veya fotoğraf çekmekten çok uzun pil ömrüne önem veren kullanıcılara göre bir model. 7.000 mAh bataryası, gün içinde telefonunu sık sık şarj etmek istemeyenler için iyi bir terciholabilir. Sosyal medya, mesajlaşma ve video izleme gibi günlük işler de cihazın hedeflediği kullanım alanları arasında.Tabii, Unisoc T610 işlemci ve 4 GB RAM, performans açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında. Yoğun bir şekilde oyun oynayan, aynı anda çok sayıda uygulama kullanan veya yüksek performans bekleyen kişiler için pek de beklentileri karşılayan bir model olmayabilir.