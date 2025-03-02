İddia Edilen Yeni Trafik Cezalarını Görünce Araba Kullanmak İstemeyeceksiniz!

Son dönemde ülkemizde trafik cezalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Öyle ki, 2025 yılında yeniden değerleme oranında yapılan zamlarla beraber rekor seviyelere geldi. Gelen son haberler ise güncel rakamların gözümüzde küçücük kalmasına neden olacak cinsten.

Aktarılanlara göre meclise sunulacak yeni bir yargı paketi ile trafik cezalarına dudak uçuklatan zamlar uygulanacak. Dahası bazı para cezaları yerine hapis cezası bile uygulanması öngörülüyor.

Trafik Cezaları 6 Haneli Sayılara Ulaşırken, Ehliyete El Koyma Kuralı Genişliyor

İddialara göre, yakında meclise sunulması beklenen yeni düzenleme alkollü araç kullanımı ve makas atma gibi bazı trafik ihlallerinde cezaları yüzde 440’a varan oranlarda attıracak. Vatandaşlar, bazı kural ihallellerin sonucunda ise 1-3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yeni düzenleme kapsamında trafik cezalarının şu şekilde güncellenmesi bekleniyor:

Suç Eski Ceza Yeni Ceza Ehliyetsiz araç kullanma 18.678 TL 40.000 TL Acil durum araçlarına yol vermeme 993 TL 20.000 TL Alkollü araç kullanma 9.267 TL, ehliyete 6 ay el koyma 50.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Makas atma 9.267 TL 50.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Drift yapmak 46.392 TL, 60 gün ehliyete el koyma 80.000 TL, ehliyete 1 yıl el koyma Uyuşturucu etkisinde araç kullanma 47.842 TL 100.000 TL Trafikte yol kesmek - 1-3 yıl hapis, 1 yıl ehliyete el koyma

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce trafikte yukarıdaki rakamların uygulanması doğru mu? Yorumlarda buluşalım...