Suzuki, Toyota RAV4'ün İkizi Olan Yeni Across'u Tanıttı

Suzuki, 2026 yılı için SUV modeli Across'u yeniledi. Otomobilin bu yeni versiyonu, özellikle sert görünümü ile dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca olası kazaların önüne geçmek adına pek çok akıllı özellikle birlikte geliyor. Böylece güvenlik tarafında da ideal bir seçenek olarak konumlanıyor.

2026 Suzuki Across Özellikleri

2026 model Suzuki Across,, keskin hatlara sahip bir model olarak öne çıkıyor. Açık ve etkileyici ön ızgara ve büyük tekerlekler içeren otomobil, gri, gümüş, beyaz ve siyah olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. 4.600 mm uzunluğundaki araba, koyu gri renkte 18 inçlik jantlara sahip.

İç tarafta 12,3 inç gösterge paneli ve 12,9 inçlik dokunmatik ekran mevcut. Ayrıca ısıtmalı ön koltuklar ve deri ve kumaş karışımı döşemeleri bulunuyor. Bu modelle birlikte ilk kez sunulan Head-Up Display sayesinde hız ve navigasyon bilgileri ön cama yansıtılabiliyor. 490 litrelik bagaj hacmi olan arabanın ayak hareketiyle açılabilen elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.

Araç yayaları ve bisiklet sürücülerini otomatik olarak algılayabiliyor. Böyle bir durum tespit edildiğinde çarpışma önleme sistemi devreye giriyor ve acil fren yapılıyor. Bununla birlikte harita verileri kullanılarak hız virajlara göre ayarlanıyor. 360 derecelik görüş açısı sunan kamera ile donatılan otomobilde acil durumlarda devreye girerek direksiyon müdahalesinde bulunan asistan da mevcut.

Bu yeni model, 141 beygir gücü ve 227 Nm tork üreten 2,5 litrelik dört silindirli motor içeriyor. Ayrıca önde 201 beygir gücü, arkada ise 54 beygir gücü üreten iki elektrikli motor bulunuyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise 6,1 saniyede ulaşıyor. 22.7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde elektrik ile 100 kilometre civarı bir menzil sağlaması bekleniyor.

2026 Suzuki Across'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Suzuki, yeni Across modelinin fiyatını açıklamadı ancak Suzuki Across'un önceki modeli 58 bin euro (3 milyon 17 bin 542 TL) başlangıç fiyat etiketine sahipti. Bu yeni modelde yapılan iyileştirmeleri göz önünde bulundurduğumuzda fiyatın çok yüksek olmasa da biraz artması muhtemel. Bu arada arabanın Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bunun nedeni ise aracın Toyota RAV4'ün yeniden markalanmış versiyonu olması. Türkiye'de Toyota zaten RAV4 modelini satıyor. Suzuki'nin aynı aracı daha yüksek fiyata getirmesi pek de mantıklı bir strateji olmaz.