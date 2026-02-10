Türkiye'de Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçmeyen Sadece 7 Araba Kaldı

Otomobil fiyatları son birkaç yıl içinde oldukça arttı. Bu da ulaşılabilir araçların sayısını bir hayli düşürdü. Öyle ki gelinen noktada 1,5 milyon TL fiyatın altında yalnızca 7 adet araba bulunuyor. Bunların arasında ise Kia, Fiat, Dacia ve Citroen markalarının otomobilleri yer alıyor.

Türkiye'de 1,5 Milyon TL Fiyatın Altındaki Arabalar

Dacia Sandero Essential TCe 100: 1 milyon 299 bin TL Fiat Egea Cross 1.4 Fire Manuel: 1 milyon 319 bin 900 TL Fiat Egea Sedan 1.6 Manuel: 1 milyon 389 bin 900 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump: 1 milyon 424 bin 100 TL Dacia Sandero Expression TCe 100: 1 milyon 430 bin TL Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool: 1 milyon 435 bin TL Citroen E-C3 Plus Max: 1.468.000 TL

Türkiye'de şu anda fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında kalmaya devam eden araçların başında Dacia Sandero Essential TCe 100 geliyor. Bu araç şu an Türkiye'de 1 milyon 299 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle satılıyor. 10 inç multimedya ekrana sahip olan araba, 3 silindirli turbo benzinli motor içeriyor. Yürüyen ve bisiklet süren kişileri algılayan bir otomatik acil fren sistemi mevcut.

Listenin ikinci sırasında Fiat Egea Cross 1.4 Fire Manuel yer alıyor. 1 milyon 319 bin 900 TL başlangıç fiyat etiketiyle 1,5 milyon TL altı arabalar arasında öne çıkan bu arabayı ise 1 milyon 389 bin 900 TL'lik Fiat Egea Sedan 1.6 Manuel takip ediyor. 0-100 km/sa hıza 9,7 saniyede ulaşan araba, en fazla 212 km/sa hıza çıkabiliyor. 1598 silindir hacmine sahip araba, 130 beygir gücü üretiyor.

Dördüncü sırada Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump konumlanıyor. Bu benzinli ve manuel vitesli otomobil, 1 milyon 442 bin TL'den başlayan fiyata satılıyor. Dacia Sandero'nun Expression versiyonu ise 1 milyon 299 bin TL'lik fiyatla satışta. Benzinle çalışan otomobil, geri görüş kamerası, 16 inç Atara Flexwhell jant kapakları, 10 inç multimedya ekranı, bluetooth, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile geliyor.

1,5 milyon TL'ye en yakın otomobiller Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool ile Citroen E-C3 Plus Max sırasıyla altıncı ve yedinci sırada konumlanıyor. Bu otomobillerden ilki, 1 milyon 435 bin TL'ye sunulurken diğeri ise 1 milyon 468 bin TL'ye alıcısını buluyor.