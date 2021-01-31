220 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzini Dört Yaşındaki Çocuk Buldu

220 milyon yıllık dinozor ayak izi keşfedildi. Galler'de dört yaşındaki bir çocuk tarafından bulunan dinozor ayak izi, bölgedeki dinozor varlığına önemli bir ipucu sağlayacak.

Dört yaşındaki bir kız büyük bir keşif yaptı. Babası ve evcil köpeğiyle Galler'de bir kumsalda yürürken son derece iyi korunmuş bir dinozor ayak izini fark etti. Bu ayak izi, dünya çapında paleontologları heyecanlandırmayı başarıyor.

Lily Wilder isimli dört yaşındaki bir kız Güney Galler'deki Bendricks Körfezi yakınlarında, 220 milyon yıl önceden kaldığı düşünülen bir iz buldu.

41 yaşındaki annesi Sally Wilder NBC News'e verdiği demeçte kızının "değişik" bir şekil gördüğünü aktardı. Mühendis olan anne Winder, "Gerçekten heyecanlı ama ne kadar şaşırtıcı olduğunu tam olarak anlamıyordu" ifadelerini kullandı. Kocasının sahilde fotoğraf çektiğini ve daha sonra uzmanlarla paylaştığını da ekledi.

220 milyon yıllık dinozor ayak izi keşfedildi

10 santimetrelik ayak izini bırakan dinozor türünü tam olarak belirlemek imkansız olsa da, bazı gerçekler fark edilebilir durumda. Amgueddfa Cymru Ulusal Galler Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells yaptığı açıklamada, ayak izinin yaklaşık 75 santimetre ila ve 2.5 metre boya sahip bir dinozor tarafından bırakılma ihtimaline dikkat çekti.

Howells, "İki arka ayağı üzerinde yürüyen ve diğer küçük hayvanlar ile böcekleri avlayan kuyruğu ince bir dinozor" diye ekledi. Howells'in bahsettiği ayak izi "grallator" olarak bilinir ve bilim insanlarının dinozorların nasıl yürüdüğü hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

"Gerçekten çarpıcı bir şekilde korunmuş durumda. Kasların her ayrıntısını ve eklemlerin ayağın neresinde olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullanan paleontoloji küratörü Cindy Howells, ayak izinin Galler veya diğer kara kütleleri etrafında dolaşan dinozorlar tarafından bırakıldığını belirtti.

Howells ayrıca bölgede izlere uyacak kadar fosilleşmiş kemik bulunmadığı aktarıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Coelophysis dinozoru tarafından bırakıldığı bilinen benzer ayak izleri merak uyandırmayı başarıyor.

Howells, "Henüz toplam dinozor türlerinin bir kısmını bile bulamadık" dedi ve Lily'nin bulduğu ayak izinin çok yararlı bir ipucu sağladığını ekledi.