235 Milyon Twitter Kullanıcısının Verileri Herkese Açık Şekilde Paylaşıldı!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta kötü niyetli bir hacker, 400 milyon Twitter kullanıcısının verilerini ele geçirdiğini iddia ederek satışa sunmuştu. Bir forum üzerinden bu verileri satışa koyan kullanıcı, verilerle ilgili önemli bazı bilgileri de paylaşmaktan çekinmemişti.

Elon Musk eğer bu verileri satın almazsa yasalara karşı suç işlemiş olacağını ve para cezası alacağını belirten hacker, Elon Musk'a yönelttiği teklifin kabul edilmemesi sonucu 235 milyon Twitter kullanıcısının verilerini ücretsiz ve herkese açık bir şekilde yayınladı.

Hacker Kalan Verileri Satmayı Amaçlıyor

Verilerin gerçekliğinin tartışılmamasını isteyen kullanıcı, kanıtlamak adına 1000 hesabı tüm verileriyle birlikte deneme erişimine de açtı. Ryushi adındaki bu hacker, hâlâ bu Twitter verilerini satın almayı planlayan birileri varsa diye elindeki bütün kanıtları sunmayı amaçlıyor.

63 GB boyutundaki verilerin içerisinde milyonlarca Twitter kullanıcısının e-posta adresleri, telefon numaraları ve daha birçok verisi yer alıyor. Hacker'ın iddialarına göre bu milyonlarca Twitter kullanıcısının verileri arasında Donald Trump, Shawn Mendes ve Cara Delevingne gibi önemli kişiliklerin hesap verileri de bulunuyor.

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