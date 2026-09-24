395 TL'lik 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Mindcop ve Shogun Showdown'ı ücretsiz dağıtan şirket, bu hafta eğlenceli iki oyunu hiçbir ücret ödemeden alma imkânı sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Mechabellum ve Astrea: Six Sided Oracles, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan bu oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 1 Ekim 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyun tekrar ücretli olacak.

Mechabellum Nasıl Bir Oyun?

Mechabellum, strateji ve taktik üzerine kurulu bir savaş oyunu. Game River tarafından geliştirilen yapımda kendi robot ordumuzu oluşturup rakibin ordusu ile savaşıyoruz. Savaş esnasında robotları tek tek kontrol etmiyoruz. Savaş başlamadan önce hangi birliklerin yer alacağına, onların nerede konumlanacağına ve hangi geliştirmelerin kullanılacağına karar veriyoruz.

Rakip çok güçlü tanklar kullanıyorsa tanklara karşı etkili olan birlikleri seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden oyunda yalnızca güçlü birlikleri almak yeterli değildir. Rakibin hamlelerine göre bir strateji oluşturmamız gerekiyor. 2024 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor.

Astrea: Six Sided Oracles Nasıl Bir Oyun?

Kart tabanlı bir oynanışa sahip olan Astrea: Six Sided Oracles, roguelike türünde bir oyun. 2023 yılının Eylül ayında satışa sunulan yapımda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Bütün saldırı ve yetenekler zarlar üzerinden gerçekleşiyor. Savaşlarda attığımız zarların farklı yüzlerinde farklı etkiler bulunuyor. Bazıları düşmana hasar veriyorken bazıları karakterimizi iyileştiriyor ve hatta savunma sağlıyor.

85 Metacritic puanına sahip olan yapımda her biri tamamen farklı mekaniklere ve yeteneklere sahip çeşitli karakterler yer alıyor. Bu nedenden dolayı seçtiğimiz karakter, savaş esnasında nasıl bir strateji izleyeceğimizi doğrudan etkiliyor. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.