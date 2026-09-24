120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6000 mAh Bataryaya Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. MIVI, One 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

MIVI One 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1250 nit

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

İşletim Sistemi: Android 16

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

MIVI One 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1250 nit pralaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer.

MIVI One 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile b irlikte gelen MIVI One 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. 219 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

MIVI One 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu etkiliyor.

Giriş seviyesinde yer alan işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

MIVI One 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda MIVI marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MIVI One 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. MIVI One 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MIVI One 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 135 dolar (6.594 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 156 dolar (7.621 TL)

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.