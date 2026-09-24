Xiaomi 18 Pro Tanıtıldı! 100W Hızlı Şarj, 200 MP Kamera ve Dahası

Çift ekranlı telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi 18 Pro tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç (Ana ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2436 piksel (Ana ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 4000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

Ana Kamera: 200 MP (f/1.67)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.4)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 50MP (f/2.2)

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Boyut: 151,8 x 72 x 8,46 mm

Ağırlık: 203 gram

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2436 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

2,7 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 596 x 912 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklığa sahip. Bu arada 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada Xiaomi 17 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.999 yuan (43.769 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.999 yuan (51.065 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (58.361 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.999 yuan (65.657 TL)

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro'nun ekran özelliklerinden kameraya kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranda film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra telefonun arka yüzeyinde yer alan ikinci ekran da önemli bir avantaj.