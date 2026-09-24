8500 mAh Bataryalı Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı

Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç (Ana ekran) / 2,9 inç (İkinci ekran)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2624 piksel (Ana ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 4000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP (f/1.67)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.4)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 50MP (f/2.2)

Batarya: 8500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyutl: 163,39 x 77,6 x 8,39 mm

Ağırlık: 235 gram

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci ayrıca 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Karşılaştırma yapamk gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro Max'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2624 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran sorunsuz görülebilecek. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

2,9 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 596 x 976 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklığa sahip. Bu arada 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık mevcut.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 6.999 yuan (51.065 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (58.361 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 8.999 yuan (65.657 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 9.999 yuan (72.953 TL)

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro Max'in güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde ise yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. 100W hızlı şarj teknolojisi de önemli bir avantaj.