Araba Fiyatına Telefon: 24 Ayar Altınla Kaplı Yeni Huawei Mate XT Ultimate Tanıtıldı!

Üst düzey akıllı telefon modellerine yaptığı lüks tasarımlarla bilinen Caviar firması bu sefer de Huawei'nin üçe katlanabilir akıllı telefonuna el attı. Ünlü marka, yeni Huawei Mate XT Ultimate'in 24 ayar altınla kaplanmış özel versiyonlarını resmen piyasaya sürdü. Detaylar haberde.

Altınlarla Kaplı Yeni Huawei Mate XT Ultimate 435 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla Satışa Çıktı

Paris merkezli ünlü tasarım firması Caviar, iPhone'un ardından Huawei'in yeni üçe katlanabilir akıllı telefonunu da adeta yeniden yarattı. Marka, Huawei Mate XT Ultimate modelinin 24 ayar altınla kaplanmış özel lüks versiyonlarını piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen modeller, 435 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Caviar'ın "Zengin Renkler" isimli koleksiyonuna dahil edilen yeni model, iki farklı versiyona sahip: Siyah Ejderha ve Altın Ejderha. Bu versiyonlardan Siyah Ejderha modeli, Çin mitolojisindeki Xuanlong Ejderhası'ndan esinlenerek siyah timsah derisi ve altın kaplama detaylarla donatılırken, Altın Ejderha modeli ise tamamen 24 ayar altınla kaplanmış olup, yüzeyinde Longquan şehrinde işlenmiş imparatorluk kılıçlarının dokusuna ev sahipliği yapıyor.

Her iki model de 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Siyah Ejderha versiyonu sırasıyla 12,770 dolar (435,532 TL), 13,200 dolar (450,516 TL) ve 13,630 dolar (465,499 TL) fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

Altın Ejderha modeli ise sırasıyla 14,500 dolar (495,885 TL), 14,930 dolar (509,868 TL) ve 15,360 dolar (524,852 TL) fiyat etiketlerine sahip olacak. Caviar'ın, Çin kültüründe şanslı bir sayı olarak kabul edilen 88 sayısına atıfta bulunarak her iki modelden de sadece 88 adet üreteceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Caviar'ın yeni Huawei Mate XT Ultimate modellerini fiyatını hakediyor mu? Yorumlarda buluşalım...